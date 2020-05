Macron aseguró que "dos meses en casa para los niños pueden ser muy traumáticos". | Fuente: EFE

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, insistió en la necesidad de reabrir las escuelas a partir de la semana próxima "de forma progresiva", frente a las dudas de alcaldes y docentes sobre la posibilidad de hacerlo sin que se produzcan contagios de coronavirus.



Durante una entrevista tras visitar un colegio a las afueras de París, Macron aseguró que "dos meses en casa para los niños pueden ser muy traumáticos" pese al trabajo a distancia que han organizado los maestros.



Recordó que durante los dos meses de confinamiento, algunas escuelas se organizaron para acoger a los hijos de sanitarios, policías y otro personal esencial, lo que a su juicio demuestra que la apertura de los colegios es posible.



Por ello, indicó un retorno "progresivo" a las aulas que se irá haciendo a lo largo de la semana próxima en función de cada establecimiento y en el que "la enseñanza será particular".



Las clases no tendrán más de 15 alumnos, por lo que muchos seguirán las lecciones a distancia y otros ocuparán su tiempo en otro tipo de actividades en el centro, como deportivas o culturales.



Se dará prioridad en la acogida en clase a los alumnos con peores resultados, los repetidores y los de las familias que no puedan ayudarles en las lecciones a distancia o cuyos padres tengan que trabajar.



Macron hizo estas declaraciones después de que varios alcaldes y colectivos de docentes mostraran su inquietud al considerar precipitada la reapertura de las escuelas.



EFE