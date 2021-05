La vacunación protege ante el desarrollo de formas graves del coronavirus. | Fuente: EFE

Francia estudia proponer vacunar contra la COVID-19 de AstraZeneca a los menores de 55 años si firman un documento de descarga de responsabilidad, en caso de que la autoridad sanitaria dé su visto bueno, para aumentar así la tasa de utilización de esta vacuna, que ahora es del 70-75 %.

En una entrevista a la emisora Europe 1, el ministro de Sanidad, Olivier Véran, indicó este martes que la Alta Autoridad de Sanidad debe pronunciarse sobre la posibilidad de administrar esa vacuna, que ahora se reserva a los mayores de 55 años, a los que la acepten entre los menores de esa edad. Eso se haría si suscribieran un documento sobre los riesgos conocidos.

Véran insistió en que "la de AstraZeneca es una vacuna eficaz, segura para las personas para las que se recomienda porque para ciertas categorías de la población, en particular los más jóvenes, las autoridades sanitarias dicen que necesitamos un poco más de tiempo. Si me dicen adelante (para ese grupo), seré el ministro más feliz".

El ministro indicó que de lo que se trata es de ver si continúa únicamente para los mayores de 55 años o "si se autoriza (para el resto) informando a la gente.

MEDIDAS EN OTROS PAÍSES

Véran destacó que hay países como España donde la tasa de utilización de las dosis de AstraZeneca es superior al 90 % y, puesto que los franceses "no somos esencialmente diferentes de los españoles, no hay razón para que no lo consigamos".

Preguntado sobre la decisión de Dinamarca de renunciar a la vacuna de Johnson & Johnson, Véran respondió que no comparte las conclusiones de los responsables de ese país y que, sobre la base de los dictámenes de las autoridades sanitarias, no hay razón para hacerlo.

El titular francés de Sanidad justificó que no se abra la vacunación a la población más joven que no tiene una justificación médica hasta el 15 de junio porque "la urgencia es vacunar a los más frágiles" porque "lo que queremos es evitar las hospitalizaciones".

Acerca de sobre cuándo podrían dejar de ser obligatorias las mascarillas en espacios exteriores, Véran admitió que no puede dar fechas, aunque "espero sinceramente que sea este verano".

Subrayó que ya se sabe que la vacunación protege ante el desarrollo de formas graves del coronavirus y que hay una fuerte presunción de que también evita contagios, de forma que el fin de esa obligatoriedad debería estar vinculada al porcentaje de población vacunada.

EFE

