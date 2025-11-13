Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Diez años después de los atentados de París, ¿qué ha cambiado en Francia frente al extremismo violento?

Guardias republicanos montan guardia frente a la sala de conciertos Bataclan durante una ceremonia en homenaje a las víctimas de los atentados de París de noviembre de 2015, en París, Francia, el 13 de noviembre de 2025.
Guardias republicanos montan guardia frente a la sala de conciertos Bataclan durante una ceremonia en homenaje a las víctimas de los atentados de París de noviembre de 2015, en París, Francia, el 13 de noviembre de 2025. | Fuente: EFE | Fotógrafo: LUDOVIC MARIN / POOL
France 24

por France 24

·

Los mortíferos atentados de París del 13 de noviembre de 2015 provocaron un cambio radical en la estrategia antiterrorista de Francia.

Los mortíferos atentados de París del 13 de noviembre de 2015 provocaron un cambio radical en la estrategia antiterrorista de Francia.

Una década después, se presta mayor atención a la prevención de la radicalización y se comprenden mejor sus mecanismos. 

Sin embargo, la amenaza se ha diversificado más allá del extremismo islamista y las redes sociales aceleran el reclutamiento. 

"Muy, muy rápidamente, se me acercó un autoproclamado imán. Estaba más acostumbrado a vender armas y drogas, pero hablaba bien árabe, conocía los textos sagrados del Corán y tenía cierto carisma, así que se hacía pasar por imán en el patio de la prisión".

Cuando un reclutador islamista radical puso la mira en Karim Mokhtari en prisión, supo exactamente qué botones pulsar. 

"Yo era vulnerable al adoctrinamiento radical y violento porque sufría una crisis de identidad, abandono, y anhelaba reconocimiento, autoestima y confianza", afirma Mokhtari. "Todo eso crea un terreno fértil para el proselitismo de cualquier tipo, en particular el radical y violento".

Mokhtari había sufrido graves abusos durante su infancia en un hogar violento. Tenía 18 años cuando fue condenado a diez años de prisión por haber instigado un robo a mano armada. 

"Él seguía echando leña al fuego que ya ardía dentro de mí", dice. "Me daba excusas para seguir enfadado diciéndome: "Mira a tu alrededor y verás que Francia no nos quiere".

El manual del reclutador radical 

Esta táctica es típica del manual de un reclutador, afirma Guillaume Monod, psiquiatra que comenzó a estudiar la radicalización tras los atentados de París de 2015. 

Lo primero que buscan los reclutadores son personas vulnerables. No van directamente por personas ya convencidas de su ideología, ya sea yihadista, incel o cualquier otra. Lo que buscan primero son personas vulnerables, que necesitan apoyo psicológico y emocional, que necesitan amigos y sentirse parte de un grupo. Por eso es importante entender que, a menudo, lo primero que se crea es la conexión y la ideología viene después.

Pero, finalmente, Mokhtari encontró la fuerza para darle la espalda al reclutador. 

"Recuerdo que este autoproclamado imán se me acercó con una mirada muy, muy oscura, para decirme que ahora era musulmán y que mi deber como tal era defender el islam. Y según él, defender el Islam significaba que tenía que ir a matar a los infieles dondequiera que los encontrara. Creo que fue la primera vez en mi vida que supe plantar cara diciendo 'no' con firmeza. Fue la mejor decisión que pude haber tomado durante toda mi condena, porque eso no es el Islam".

Eran finales de los años noventa y, según Mokhtari, "no era Daesh (el grupo yihadista Estado Islámico), era Al Qaeda». Y "no existía ningún programa para prevenir la radicalización. Así que el servicio penitenciario hizo lo que pudo, trasladando a ciertos reclusos a diferentes prisiones con la esperanza de frenar la propagación de las ideologías extremistas". 

El viernes 13 de noviembre de 2015, París fue golpeada por los atentados yihadistas más mortíferos de su historia, coordinados por el grupo Estado Islámico (EI), que atacó un partido de fútbol, un concierto de hard rock y varios bares y restaurantes
El viernes 13 de noviembre de 2015, París fue golpeada por los atentados yihadistas más mortíferos de su historia, coordinados por el grupo Estado Islámico (EI), que atacó un partido de fútbol, un concierto de hard rock y varios bares y restaurantes | Fuente: EFE | Fotógrafo: LUDOVIC MARIN / POOL

Un llamado de atención 

Los ataques terroristas de 2015, que comenzaron con los asesinatos de Charlie Hebdo en enero y culminaron con los ataques coordinados del 13 de noviembre que mataron a más de 100 personas, fueron una trágica llamada de atención para Francia.

Monod afirma que, antes de 2015, "había un gran problema porque nadie en Francia sabía nada sobre la radicalización, especialmente en las cárceles". 

Después, todo cambió. "Todos los sectores de la sociedad se movilizaron. No solo el sistema judicial, el servicio penitenciario y el sector psiquiátrico, sino también el sector educativo estatal, la protección infantil, las organizaciones benéficas y las ciencias sociales".

Afirma que el esfuerzo ha dado sus frutos. "En tan solo unos años, hemos logrado comprender realmente este fenómeno".

Monod, que hasta ahora ha trabajado con unos 150 presos sospechosos de haberse radicalizado, dice que su enfoque está en su susceptibilidad al extremismo.

"No me interesa la cuestión religiosa, no me interesa la cuestión política. Ese no es mi campo", explica. "Mi trabajo trata sobre los mecanismos psicológicos, sobre las vulnerabilidades psicológicas que hacen que ciertas personas, en ciertos casos, se vean adoctrinadas en una ideología sectaria y violenta".

De la "desradicalización" a la "desvinculación"

Hoy en día, muchos de quienes trabajan en este campo evitan el término "desradicalización". "En Francia, tener una opinión no es un delito", afirma Monod. "Hoy, en lugar de hablar de 'desradicalización', hablamos de 'desvinculación' de la violencia". Ese es el objetivo del trabajo de Monod, que, según él, está dando resultados positivos. 

"Hay algunos pacientes que conocí en prisión, de quienes he tenido noticias tras su liberación y muchos han abandonado por completo su comportamiento violento. Algunos siguen manteniendo una ideología bastante sectaria, pero lo más importante es que han abandonado su comportamiento violento". 

'Una red de profesionales'

Mokhtari ha dedicado su vida a prevenir que las personas recurran a la violencia y el extremismo a través de sus dos asociaciones: 100 Murs (100 Muros) y Les Chiens de L'Ombre (Perros de las Sombras). Imparte charlas con frecuencia en prisiones sobre su experiencia y fue uno de los primeros en obtener el Certificado de Prevención de la Radicalización, un diploma creado en 2017 por la politóloga e investigadora Elyamine Settoul. 

El diploma, diseñado para personas de diversos sectores, incluidos la educación, la Policía, el Poder Judicial, los servicios penitenciarios, los servicios sociales y los servicios de inteligencia, ha permitido "el desarrollo de una red de profesionales", afirma Settoul. 

Y están observando cambios en la amenaza de la radicalización: "Son cada vez más jóvenes y está evolucionando".

El homenaje nacional a los 132 muertos (incluidos dos sobrevivientes que se suicidaron) concluirá en la inauguración del Jardín del 13 de noviembre de 2015.
El homenaje nacional a los 132 muertos (incluidos dos sobrevivientes que se suicidaron) concluirá en la inauguración del Jardín del 13 de noviembre de 2015. | Fuente: EFE | Fotógrafo: LUDOVIC MARIN / POOL

La radicalización sigue siendo la misma de siempre

Settoul analiza el caso del líder de un grupo extremista de ultraderecha al que entrevistó en prisión, destacando las similitudes entre su trayectoria y la de los islamistas radicales, en su reciente libro "Suprémaciste. Anatomie d'un parcours d'ultradroite" ("Supremacista. Anatomía de un recorrido de ultraderecha").

Afirma que los mecanismos que subyacen a la radicalización no han cambiado mucho en los últimos 10 años. "A menudo se trata de los problemas clásicos como el acoso escolar, niños que sienten que no encajan, familias disfuncionales. Se aíslan", explica. 

El proceso se ve entonces potenciado enormemente por internet, en particular por las redes sociales. "Quedan atrapados en una cámara de eco algorítmica. Se radicalizan entre ellos. Pueden pasarse la noche entera viendo vídeos yihadistas o de extrema derecha", afirma Settoul. 

"Pero el proceso de radicalización es el mismo de siempre. Comienza con un problema en el mundo real. Solo que ahora, el mundo virtual está acentuando el fenómeno. Es importante mantenerse alerta".

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Francia París 13 de noviembre

RPP TV

En Vivo

Más sobre Europa

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA