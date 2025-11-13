Diez años después de los atentados de París, ¿qué ha cambiado en Francia frente al extremismo violento?

Los mortíferos atentados de París del 13 de noviembre de 2015 provocaron un cambio radical en la estrategia antiterrorista de Francia.

Una década después, se presta mayor atención a la prevención de la radicalización y se comprenden mejor sus mecanismos.

Sin embargo, la amenaza se ha diversificado más allá del extremismo islamista y las redes sociales aceleran el reclutamiento.

"Muy, muy rápidamente, se me acercó un autoproclamado imán. Estaba más acostumbrado a vender armas y drogas, pero hablaba bien árabe, conocía los textos sagrados del Corán y tenía cierto carisma, así que se hacía pasar por imán en el patio de la prisión".

Cuando un reclutador islamista radical puso la mira en Karim Mokhtari en prisión, supo exactamente qué botones pulsar.

"Yo era vulnerable al adoctrinamiento radical y violento porque sufría una crisis de identidad, abandono, y anhelaba reconocimiento, autoestima y confianza", afirma Mokhtari. "Todo eso crea un terreno fértil para el proselitismo de cualquier tipo, en particular el radical y violento".

Mokhtari había sufrido graves abusos durante su infancia en un hogar violento. Tenía 18 años cuando fue condenado a diez años de prisión por haber instigado un robo a mano armada.

"Él seguía echando leña al fuego que ya ardía dentro de mí", dice. "Me daba excusas para seguir enfadado diciéndome: "Mira a tu alrededor y verás que Francia no nos quiere".

El manual del reclutador radical

Esta táctica es típica del manual de un reclutador, afirma Guillaume Monod, psiquiatra que comenzó a estudiar la radicalización tras los atentados de París de 2015.

Lo primero que buscan los reclutadores son personas vulnerables. No van directamente por personas ya convencidas de su ideología, ya sea yihadista, incel o cualquier otra. Lo que buscan primero son personas vulnerables, que necesitan apoyo psicológico y emocional, que necesitan amigos y sentirse parte de un grupo. Por eso es importante entender que, a menudo, lo primero que se crea es la conexión y la ideología viene después.

Pero, finalmente, Mokhtari encontró la fuerza para darle la espalda al reclutador.

"Recuerdo que este autoproclamado imán se me acercó con una mirada muy, muy oscura, para decirme que ahora era musulmán y que mi deber como tal era defender el islam. Y según él, defender el Islam significaba que tenía que ir a matar a los infieles dondequiera que los encontrara. Creo que fue la primera vez en mi vida que supe plantar cara diciendo 'no' con firmeza. Fue la mejor decisión que pude haber tomado durante toda mi condena, porque eso no es el Islam".

Eran finales de los años noventa y, según Mokhtari, "no era Daesh (el grupo yihadista Estado Islámico), era Al Qaeda». Y "no existía ningún programa para prevenir la radicalización. Así que el servicio penitenciario hizo lo que pudo, trasladando a ciertos reclusos a diferentes prisiones con la esperanza de frenar la propagación de las ideologías extremistas".