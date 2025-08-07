Últimas Noticias
Vladímir Putin dice que interés de reunirse con Donald Trump es mutuo y no rechaza encuentro con Volodímir Zelenski

Horas antes, el asesor del Kremlin para política internacional, Yuri Ushakov, confirmó que Putin y Trump planean reunirse en los próximos días.
| Fuente: EFE
Agencia EFE

Las declaraciones de Putin se producen un día después de su reunión en el Kremlin con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, con quien el líder ruso abordó la situación en Ucrania.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró este jueves que el interés en celebrar una cumbre con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, es mutuo y no rechazó una futura reunión con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski.

"El interés fue expresado por ambas partes", dijo a la televisión el jefe del Kremlin, quien consideró, en cambio, que no se dan ahora las condiciones para un encuentro con Zelenski.

Las declaraciones de Putin se producen un día después de su reunión en el Kremlin con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, con que el líder ruso abordó la situación en Ucrania.

"Ya he dicho muchas veces que, en general, no tengo nada en contra. Esto es posible, pero para que esto suceda, deben crearse ciertas condiciones. Lamentablemente, aún estamos lejos de ello", dijo el jefe del Kremlin a la prensa en sus primeras declaraciones sobre la propuesta estadounidense de una reunión trilateral.

Reunión con Trump

En cuanto al lugar de su reunión con Trump, que podría tener lugar en los próximos días, Putin afirmó que Rusia tiene "muchos amigos" dispuestos a ayudar a organizar un evento de ese tipo.

"Uno de estos amigos es el presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Creo que decidiremos más adelante, pero ese sería uno de los lugares más adecuados", señaló en presencia del líder emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, quien se encuentra de visita oficial en Moscú.

Horas antes, el asesor del Kremlin para política internacional, Yuri Ushakov, confirmó que Putin y Trump planean reunirse en los próximos días.

"La fecha aproximada se fijó para la próxima semana, pero las partes están empezando a prepararse para esta importante reunión y es difícil predecir cuántos días llevarán sus preparativos", dijo Ushakov.

El diplomático subrayó que "el lugar de la reunión también fue, en principio, acordado", pero no lo hizo público.

En cuanto a una futura reunión entre ambos mandatarios y el presidente ucraniano, Ushakov lo dejó sin comentarios.

Trump, que ha mantenido seis conversaciones telefónicas con Putin desde principios de año, había dicho la víspera que existían "muchas posibilidades" de que la reunión tuviera lugar "muy pronto".

Putin no se reúne con un líder estadounidense desde la cumbre celebrada con Joe Biden en junio de 2021 en Ginebra, mientras se vio por última vez las caras con Trump en junio de 2019, encuentro celebrado en Helsinki.

Vladímir Putin Donald Trump Volodímir Zelenski Rusia Ucrania Estados Unidos

