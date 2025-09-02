Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 2 de agosto | "¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen"
EP 1066 • 12:00
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP212 | INFORMES | Tres alianzas electorales competirán en las elecciones
EP 212 • 03:49
Informes RPP
Informes RPP
Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta
EP 1323 • 04:25

Francia: un hombre acuchilló a cinco personas y murió abatido por la policía

El asaltante es un tunecino nacido en 1990 que tenía la documentación en regla.
El asaltante es un tunecino nacido en 1990 que tenía la documentación en regla. | Fuente: Pexels (referencial)
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Según los testigos, el hombre comenzó a dar puñaladas después de haber sido expulsado del hotel donde se alojaba por haber dejado de pagar.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un hombre acuchilló este martes a cinco personas en Marsella (sur de Francia) -una de ellas resultó herida gravemente-, en un ataque múltiple sin indicios terroristas y que terminó cuando el agresor murió tiroteado por la policía, informó este martes el fiscal Nicolas Bessone.

En una comparecencia ante los medios cerca del lugar del ataque, en pleno centro de Marsella, Bessone explicó que el individuo comenzó a dar puñaladas después de haber sido expulsado del hotel en el que se alojaba por haber dejado de pagar.

El asaltante es un tunecino nacido en 1990 que tenía la documentación en regla y con antecedentes policiales.

El fiscal no estimó que se tratase de un atentado terrorista, aunque aclaró que aún faltan elementos por investigar.

Hombre se rehusó a deponer las armas y fue abatido por la policía

De acuerdo con su relato, el hombre apuñaló en primer lugar a la persona que ocupaba el cuarto de hotel del que acababa de ser expulsado. A continuación, acuchilló al gerente del establecimiento y luego al hijo de éste. Por último, se puso a acuchillar "a ciegas" a la gente con la que se cruzaba en la calle, hasta que llegó la policía.

El fiscal contó que los agentes dispararon porque el agresor no deponía sus armas (iba con dos cuchillos y una porra) e iban a ser atacados.

Bessone ha encargado a la policía judicial una investigación por el cargo de "intento de homicidio voluntario", así como por "intento de homicidio voluntario contra un funcionario de policía".

Asimismo, el fiscal ha pedido a los servicios internos de la policía que investiguen las condiciones en la que los agentes abrieron fuego. 

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Francia Marsella

Más sobre Europa

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA