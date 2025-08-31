Últimas Noticias
800 mil alumnos franceses no regresarán a las aulas este 1 de septiembre por una alerta de lluvias e inundaciones

Las clases se postergarán por un día, hasta este martes 2 de septiembre
Las clases se postergarán por un día, hasta este martes 2 de septiembre | Fuente: Pexels (Referencial)
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

La alerta naranja, la segunda más grave de una escala de cuatro, llevó a las prefecturas de Bocas del Ródano y del Var a adoptar esa medida preventiva debido al temporal previsto.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las autoridades francesas anunciaron este domingo que la vuelta al colegio prevista este lunes para unos 800 mil alumnos de primaria y secundaria se posterga un día, hasta este martes 2, debido a la alerta de fuertes lluvias e inundaciones en los departamentos del sureste de Bocas del Ródano y del Var.

La alerta naranja -la segunda más grave de una escala de cuatro- llevó a las prefecturas de ambos departamentos a adoptar esa medida preventiva debido al temporal previsto. Los 800 mil alumnos afectados representan en torno al 7 % del total en Francia (12 millones de alumnos).

Prefecturas de Bocas del Ródano y Var toman sus precauciones

La Prefectura de Bocas del Ródano, donde está la ciudad de Marsella -la segunda más poblada de Francia con cerca de 1 millón de habitantes-, anunció que entre esta media noche hasta las 10 horas del lunes 1 de septiembre se esperan precipitaciones que podrían oscilar localmente "de los 100 milímetros a los 150 milímetros cada hora".

Por su parte, las autoridades del departamento del Var, cuya principal ciudad es Tolón (180.000 habitantes), aseguraron que "las guarderías, las escuelas de primaria y secundaria y los institutos estarán cerrados, mientras los transportes escolares se suspenderán".

