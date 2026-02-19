La Policía detiene al expríncipe Andrés, hermano del rey británico Carlos III, por el caso Epstein

De acuerdo con la prensa británica, el cargo atribuido a Andrew Mountbatten-Windsor es el de mala conducta en un cargo público.

Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, ha sido detenido este jueves bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público, informó la Policía del Valle del Támesis, fuerza a la que pertenece Windsor, a las afueras de Londres.

Los agentes policiales acudieron esta mañana a la finca de Sandringham, en el condado de Norfolk (este de Inglaterra), donde vive actualmente el antiguo príncipe, centro de una fuerte polémica por sus pasados vínculos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein.

Según la Policía del Valle del Támesis, el detenido permanece retenido en una comisaría.

En desarrollo