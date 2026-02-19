Últimas Noticias
La Policía detiene al expríncipe Andrés, hermano del rey británico Carlos III, por el caso Epstein

Fotografía de archivo tomada el 6 de mayo de 2023 que muestra al entonces duque de York, el príncipe Andrés durante la ceremonia de coronación de su hermano el rey Carlos III en Londres.
Fotografía de archivo tomada el 6 de mayo de 2023 que muestra al entonces duque de York, el príncipe Andrés durante la ceremonia de coronación de su hermano el rey Carlos III en Londres. | | Fuente: EFE | Fotógrafo: ANDY RAIN
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

De acuerdo con la prensa británica, el cargo atribuido a Andrew Mountbatten-Windsor es el de mala conducta en un cargo público.

Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, ha sido detenido este jueves bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público, informó la Policía del Valle del Támesis, fuerza a la que pertenece Windsor, a las afueras de Londres.

Los agentes policiales acudieron esta mañana a la finca de Sandringham, en el condado de Norfolk (este de Inglaterra), donde vive actualmente el antiguo príncipe, centro de una fuerte polémica por sus pasados vínculos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein.

Según la Policía del Valle del Támesis, el detenido permanece retenido en una comisaría.

En desarrollo


Andrew Mountbatten-Windsor

