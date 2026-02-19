¡Hasta cuándo! Delincuentes balean bus de transporte público con pasajeros a bordo en El Agustino

El crimen ocurrió en la avenida Ferrocarril. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Los crímenes contra los transportistas no paran en Lima. Esta vez, delincuentes armados balearon un bus de transporte público de la empresa Vargasant S.A.C., en la avenida Ferrocarril, en la zona de Las Praderas, del distrito limeño de El Agustino, límite con Santa Anita.

Testigos aseguraron a RPP que los sicarios interceptaron la unidad en plena ruta y abrieron fuego varias veces. Los pasajeros, aterrados, solo optaron por lanzarse al suelo, para salvaguardar su vida.

Cabe mencionar que el ataque armado ocurrió frente a un restaurante que estaba lleno de comensales. Los clientes también huyeron despavoridos, presas del pánico.

El chofer del bus, identificado como José Luis Guerra Sánchez, resultó herido en el atentado y fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Hipólito Unanue.

Según fuentes policiales, el transportista presenta una herida de bala en el brazo izquierdo, por lo que permanece en observación en el citado nosocomio.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del ataque armado y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias de ley.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que el ataque está vinculado a un posible caso de extorsión contra esta empresa de transportes, que inicia su ruta en el distrito de Santa Anita y va hasta la provincia constitucional del Callao.

Este ataque se suma a una seguidilla de atentados contra transportistas ocurrida en los últimos días. Entre los casos más graves, se encuentra el asesinato de un chofer de una combi informal en la avenida Morales Duárez, en el Cercado de Lima.

