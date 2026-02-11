Entre insultos y descalificaciones: así fue el intenso cruce entre la fiscal Pam Bondi y legisladores por el caso Jeffrey Epstein

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, protagonizó este miércoles una de las sesiones más hostiles en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, donde defendió su liderazgo frente a duras acusaciones sobre la gestión de los archivos de Jeffrey Epstein y la supuesta politización del Departamento de Justicia.

En una audiencia marcada por descalificaciones personales y una férrea defensa del presidente Donald Trump, Bondi enfrentó tanto el rechazo frontal de la bancada demócrata como cuestionamientos de sectores republicanos críticos, mientras un grupo de víctimas del fallecido delincuente sexual observaba el intercambio desde la sala.



Desde el inicio de la jornada, la tensión fue en aumento cuando los legisladores demócratas denunciaron que la fiscal general ha transformado la agencia en una herramienta para perseguir a los adversarios políticos del mandatario.

Jamie Raskin, el demócrata de mayor rango en el comité, acusó a la funcionaria de permitir una "completa corrupción" de la función judicial, sugiriendo que el Departamento de Justicia opera bajo las órdenes directas de la Casa Blanca para ejecutar procesos judiciales selectivos.

Ante estas recriminaciones, según información proporcionada por The Washington Post, Bondi respondió con ataques personales, calificando a los críticos como obstruccionistas de la agenda presidencial.



“No me digas nada, abogado fracasado y fracasado”, dijo Bondi, en respuesta a la insistencia de Raskin para que contestara las preguntas del panel.



“Trump ordena los procesos judiciales como si fueran pizzas, y ustedes siempre los cumplen”, dijo Raskin, tras cuestionar la supervisión de casos que involucran a figuras públicas señaladas por el presidente.