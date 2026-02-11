Últimas Noticias
Entre insultos y descalificaciones: así fue el intenso cruce entre la fiscal Pam Bondi y legisladores por el caso Jeffrey Epstein

La fiscal general de EE.UU. Pam Bandi se presentó hoy en el Congreso.
| Fuente: EFE/Composición
por Redacción RPP

La fiscal general defendió su gestión de los archivos de Epstein en una sesión hostil marcada por insultos, enfrentando acusaciones de politización y reclamos directos de las víctimas.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, protagonizó este miércoles una de las sesiones más hostiles en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, donde defendió su liderazgo frente a duras acusaciones sobre la gestión de los archivos de Jeffrey Epstein y la supuesta politización del Departamento de Justicia.

En una audiencia marcada por descalificaciones personales y una férrea defensa del presidente Donald Trump, Bondi enfrentó tanto el rechazo frontal de la bancada demócrata como cuestionamientos de sectores republicanos críticos, mientras un grupo de víctimas del fallecido delincuente sexual observaba el intercambio desde la sala.

Desde el inicio de la jornada, la tensión fue en aumento cuando los legisladores demócratas denunciaron que la fiscal general ha transformado la agencia en una herramienta para perseguir a los adversarios políticos del mandatario. 

Jamie Raskin, el demócrata de mayor rango en el comité, acusó a la funcionaria de permitir una "completa corrupción" de la función judicial, sugiriendo que el Departamento de Justicia opera bajo las órdenes directas de la Casa Blanca para ejecutar procesos judiciales selectivos.

Ante estas recriminaciones, según información proporcionada por The Washington Post, Bondi respondió con ataques personales, calificando a los críticos como obstruccionistas de la agenda presidencial.

“No me digas nada, abogado fracasado y fracasado”, dijo Bondi, en respuesta a la insistencia de Raskin para que contestara las preguntas del panel.

Trump ordena los procesos judiciales como si fueran pizzas, y ustedes siempre los cumplen”, dijo Raskin, tras cuestionar la supervisión de casos que involucran a figuras públicas señaladas por el presidente.

Los sobrevivientes del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein escuchan mientras la fiscal general de los Estados Unidos, Pamela Bondi, habla durante una audiencia de supervisión del Departamento de Justicia celebrada por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.
| Fuente: EFE | Fotógrafo: WILL OLIVER

La tensión por las víctimas y los archivos de Epstein

Uno de los momentos más complejos de la comparecencia ocurrió cuando se abordó la publicación de los documentos relacionados con Jeffrey Epstein, proceso que ha sido criticado por la omisión de nombres de posibles cómplices y la filtración involuntaria de identidades de sobrevivientes.

A instancias de la legisladora Pramila Jayapal, una docena de víctimas presentes en la sala levantaron la mano para indicar que nunca habían sido contactadas por el Departamento de Justicia de la actual administración, según reportó la agencia de noticias EFE

Bondi, sin embargo, evitó ofrecer una disculpa directa y desvió la responsabilidad hacia la gestión de su predecesor, Merrick Garland, calificando la situación como una puesta en escena política.

“¿Por qué no le preguntó esto a Merrick Garland dos veces cuando él estaba en mi silla?”, dijo Bondi, al ser cuestionada sobre la protección de la información personal de las víctimas.

“Soy fiscal de carrera y, a pesar de lo que dijo el miembro de mayor rango, he dedicado toda mi carrera a luchar por las víctimas y seguiré haciéndolo”, dijo Bondi, reafirmando su postura frente a las críticas por el manejo de la investigación.

A lo largo de la sesión, Bondi mantuvo una defensa cerrada de la transparencia de Donald Trump, asegurando que no existe evidencia de que el mandatario haya cometido delito alguno en su relación histórica con Epstein.

Críticas desde el flanco republicano y el caso Wexner

La fiscal general también enfrentó cuestionamientos desde sus propias filas, particularmente del congresista republicano Thomas Massie, quien ha sido un impulsor clave de la desclasificación de los archivos de Epstein.

De acuerdo con el corresponsal en Washington del diario El País de España, Massie increpó a Bondi por la desaparición temporal del nombre de Les Wexner, un presunto colaborador de Epstein, en los documentos oficiales del FBI que fueron entregados al Congreso.

El legislador aseguró haber detectado la omisión y su posterior reincorporación en un lapso de apenas cuarenta minutos, lo que generó un nuevo intercambio de insultos donde la fiscal volvió a recurrir a descalificaciones personales.

“En 40 minutos te pillé con las manos en la masa”, replicó Massie, tras señalar las irregularidades en la redacción de los documentos.

“Es un político fracasado”, agregó Bondi, quien acusó al legislador de padecer el “síndrome de trastorno de Trump” por su enfoque en la relación del presidente con el caso.


La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi.
| Fuente: EFE

"Jekyll y Hyde" y la defensa de Trump

A lo largo de la sesión, Bondi mantuvo una defensa cerrada de la transparencia de Donald Trump, asegurando que no existe evidencia de que el mandatario haya cometido delito alguno en su relación histórica con Epstein.

Ante las interrupciones y el tono áspero de la fiscal, el congresista Hank Johnson aludió a la novela 'El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde' de Robert Louis Stevenson para describir el comportamiento de la funcionaria, señalando una diferencia marcada en su trato hacia los miembros de uno y otro partido, lo que Bondi cuestionó de inmediato.

“Significa que eres amable con los republicanos y te comportas como Hyde con los demócratas”, respondió el congresista Johnson.

“Si te sientas aquí y atacas al presidente, no lo voy a permitir. No lo voy a tolerar”, dijo Bondi, en uno de sus múltiples cierres defensivos durante la audiencia.

Pam Bondi Jeffrey Epstein Donald Trump

