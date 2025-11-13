La Unión Europea debate cómo financiar a Ucrania mientras se intensifica la guerra contra infraestructuras energéticas

La Unión Europea está estudiando ahora dos formas de conseguir dinero para ayudar a Ucrania. Bien sea pedir un préstamo ella misma (es decir, endeudarse de forma conjunta entre los países de la UE), o bien usar el dinero que generan los bienes rusos que están congelados desde el inicio de la guerra, según dijo este jueves la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Esta segunda opción se llama “préstamo de reparación”: Ucrania recibiría ahora el dinero y solo tendría que devolverlo si en el futuro Rusia paga reparaciones por los daños de la guerra. Para la presidenta de la Comisión Europea esta es la más efectiva.

El Fondo Monetario Internacional calcula que la brecha de financiación para Ucrania ascenderá a más de 60 000 millones de dólares entre 2026 y 2027.

Por lo que, en octubre, en un debate con el pleno de la Eurocámara sobre la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, Von der Leyen subrayó que el Ejecutivo comunitario estaba trabajando para garantizar más fondos para Ucrania.

Bruselas ha barajado tres opciones: que la UE emita deuda en los mercados utilizando el margen del presupuesto comunitario, que los Estados miembros capten la financiación ellos mismos y luego la transfieran a Kiev con un acuerdo intergubernamental, o que se utilicen los activos rusos inmovilizados por las sanciones para financiar un "préstamo de reparación".

Von der Leyen defiende el préstamo de reparación, que Ucrania solo tendría que devolver una vez que Moscú pague las reparaciones de guerra, porque lo considera el “método más eficaz para mantener la capacidad defensiva y la economía ucraniana, y la forma más clara de hacer entender a Rusia que el tiempo juega en su contra”.

Según el esquema planteado hasta ahora por Bruselas, este préstamo de reparación permitiría que Ucrania reciba los fondos sin intereses y que la Unión Europea no tenga que endeudarse en los mercados, ya que el dinero provendría de la liquidez generada por los aproximadamente 200.000 millones de euros en activos inmovilizados a medida que vayan venciendo.

Tanto la Comisión Europea como la mayoría de los Estados miembros consideran que este mecanismo sería positivo para la sostenibilidad de la deuda ucraniana y para las finanzas públicas nacionales, que disponen de poco margen fiscal para asumir más deuda.

Sin embargo, el sistema suscita reservas jurídicas, especialmente en Bélgica, que concentra la mayor parte de los activos, por lo que el Ejecutivo comunitario está trabajando con su gobierno para despejar esas dudas.

Los ministros de Economía y Finanzas de la UE abordarán este jueves en Bruselas cómo articular el apoyo financiero futuro a Kiev durante una reunión dedicada a este tema.

Antes del encuentro con sus homólogos europeos en Bruselas, el ministro de Finanzas de los Países Bajos, Eelco Heinen, afirmó que la Unión Europea debe atender las preocupaciones de Bélgica sobre el uso de los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania.