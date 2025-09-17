Últimas Noticias
Latin Grammy 2025: Bad Bunny, Karol G y todos los nominados al premio más importante de la música latina

Bad Bunny
Bad Bunny | Fuente: EFE
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

La Academia Latina de la Grabación anunció este miércoles a los artistas que competirán en la próxima edición de los Latin Grammy, que se entregarán en noviembre en Las Vegas.

Bad Bunny lideró este miércoles las nominaciones de la edición 26 de los Latin Grammy con 12 candidaturas, seguido de los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Édgar Barrera, quienes acumularon 10 menciones cada uno. 

Los premios se celebrarán el jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas.

Lista completa de nominados a los Latin Grammy 2024

Mejor Canción de Raíces

  • Aguacero
  • Cómo quisiera quererte
  • El palomo y la negra
  • Ella
  • Jardín del paraíso
  • Lo que le pasó a Hawaii

Mejor Música para Medios Audiovisuales

  • Cada minuto cuenta
  • Cien años de soledad
  • El eternauta
  • In The Summers
  • Pedro Páramo

Mejor Canción en Lengua Portuguesa

  • Maravilhosamente Bem
  • Ouro de tolo
  • Transe
  • Um vento Passou (para Paul Simon)
  • Veludo Marrom

Mejor Artista Nuevo

  • Alleh
  • Annasofia
  • Yerai Cortés
  • Juliane Gamboa
  • Camila Guevara
  • Isadora
  • Alex Luna
  • Paloma Morphy
  • Sued Nunes
  • Ruzzi

Canción del Año

  • Baile inolvidable
  • Bogotá
  • Cancionera
  • Debi tirar más fotos
  • El día del amigo
  • Otra noche de llorar
  • Palmeras en el jardín
  • Si antes te hubiera conocido
  • #tetas
  • Veludo Marrom

Grabación del Año

  • Baile inolvidable
  • Debi tirar más fotos
  • El día del amigo
  • #tetas
  • Desastres fabulosos
  • Lara
  • Si antes te hubira conocido
  • Cancionera
  • Ao teu lado
  • Palmeras en el jardín

Álbum del Año

  • Cosa nuestra
  • Debí tirar más fotos
  • Papota
  • Raíces
  • Puñito de yocahú
  • Al romber la burbuja
  • Cancionera
  • Palbra de to's (seca)
  • Caju
  • En las nubes - con mis panas
  • ¿Y ahora qué?

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

  • Cuarto Azul (Aitana)
  • Palacio (Elsa y Elmar)
  • Al Romper La Burbuja (Joaquina)
  • En Las Nubes - Con Mis Panas (Elena Rose)
  • ¿Y Ahora Qué? (Alejandro Sanz)

Mejor Álbum Pop Tradicional

  • Bogotá (Andrés Cepeda)
  • Cursi (Zoe Gotusso)
  • Lo Que Nos Faltó Decir (Jesse & Joy)
  • Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall (Natalia Lafourcade)
  • Después De Los 30 (Raquel Sofía)

Mejor Canción Pop

  • Bogotá (Andrés Cepeda)
  • El día del amigo (CA7RIEL & Paco Amoroso)
  • Querida yo (Yami Safdie & Camilo)
  • Soltera (Shakira)
  • Te quiero (Nicole Zignago)

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

  • Orión (Sistek Remix) (Boza, Elena Rose & Sistek)
  • Ella Quiere Techno (Imanbek & Taichu)
  • Qqqq (Ela Minus)
  • Rulay En Dubai - (Extended) (Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin)
  • Veneka (Rawayana Featuring Akapellah)

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana

  • Capaz (Alleh, Yorghaki)
  • Debi tirar más fotos (Bad Bunny)
  • De Maravisha (Tokischa con  Nathy Peluso)
  • La Plena - W Sound 05 (W Sound con Beéle y Ovy On The Drums)
  • Roma (Jay Wheeler)

Mejor Interpretación Reggaeton

  • Baja Pa' Acá (Rauw Alejandro con Alexis y Fido)
  • Voy A Llevarte Pa Pr (Bad Bunny)
  • Dile A Él (Nicky Jam)
  • Brillar (Lenny Tavárez)
  • Reggaeton Malandro (Yandel con Tego Calderón)

Mejor Álbum de Música Urbana

  • Debí tirar más fotos (Bad Bunny)
  • Underwater (Fariana)
  • Naiki (Nicki Nicole)
  • MPC (Música Popular Carioca) (Papatinho)
  • Elyte (Yandel)

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

  • El Favorito De Mami (Big Soto Featuring Eladio Carrion)
  • Fresh (Trueno)
  • Parriba (Akapellah con Trueno)
  • Sudor Y Tinta (J Noa y Vakero)
  • Thc (Arcángel)

Mejor Canción Urbana

  • Cosas Pendientes (Maluma)
  • DtMF (Bad Bunny)
  • En La City (Trueno con Young Miko)
  • LA MuDANZA (Bad Bunny)
  • Xq eres así (Alvaro Diaz con Nathy Peluso)

Mejor Álbum de Rock

  • Legado (A.N.I.M.A.L)
  • Luna En Obras (En Vivo) (Marilina Bertoldi)
  • A TRES DÍAS DE LA TIERRA (Eruca Sativa)
  • Gigante (Leiva)
  • Novela (Fito Paez)

Mejor Canción de Rock

  • La Torre (RENEE)
  • Legado (A.N.I.M.A.L)
  • Sale El Sol (Fito Paez)
  • TRNA (Ali Stone)
  • VOLARTE (Eruca Sativa)

Mejor Álbum de Pop/Rock

  • Vándalos (Bandalos Chinos)
  • Malhablado (Diamante Eléctrico)
  • Malcriado (Lasso)
  • El útimo día de nuestras vidas (Dani Martín)
  • Ya es mañana (Morat)
  • R (RENEE)

Mejor Canción Pop/Rock

  • Ángulo Muerto (Leiva)
  • Desastres Fabulosos (Jorge Drexler y Conociendo Rusia)
  • Lucifer (Lasso)
  • No llames lo mio nuestro (Joaquina)
  • Tu Manera De Amar (Debi Nova)
  • Un último vals (Joaquín Sabina)
