Latin Grammy 2025: Bad Bunny, Karol G y todos los nominados al premio más importante de la música latina

La Academia Latina de la Grabación anunció este miércoles a los artistas que competirán en la próxima edición de los Latin Grammy, que se entregarán en noviembre en Las Vegas.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp! Bad Bunny lideró este miércoles las nominaciones de la edición 26 de los Latin Grammy con 12 candidaturas, seguido de los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Édgar Barrera, quienes acumularon 10 menciones cada uno. Los premios se celebrarán el jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas. Lista completa de nominados a los Latin Grammy 2024 Mejor Canción de Raíces Aguacero

Cómo quisiera quererte

El palomo y la negra

Ella

Jardín del paraíso

Lo que le pasó a Hawaii Mejor Música para Medios Audiovisuales Cada minuto cuenta

Cien años de soledad

El eternauta

In The Summers

Pedro Páramo

Mejor Canción en Lengua Portuguesa Maravilhosamente Bem

Ouro de tolo

Transe

Um vento Passou (para Paul Simon)

Veludo Marrom Mejor Artista Nuevo Alleh

Annasofia

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Camila Guevara

Isadora

Alex Luna

Paloma Morphy

Sued Nunes

Ruzzi Canción del Año Baile inolvidable

Bogotá

Cancionera

Debi tirar más fotos

El día del amigo

Otra noche de llorar

Palmeras en el jardín

Si antes te hubiera conocido

#tetas

Veludo Marrom Grabación del Año Baile inolvidable

Debi tirar más fotos

El día del amigo

#tetas

Desastres fabulosos

Lara

Si antes te hubira conocido

Cancionera

Ao teu lado

Palmeras en el jardín Álbum del Año Cosa nuestra

Debí tirar más fotos

Papota

Raíces

Puñito de yocahú

Al romber la burbuja

Cancionera

Palbra de to's (seca)

Caju

En las nubes - con mis panas

¿Y ahora qué? Mejor Álbum Pop Contemporáneo Cuarto Azul (Aitana)

Palacio (Elsa y Elmar)

Al Romper La Burbuja (Joaquina)

En Las Nubes - Con Mis Panas (Elena Rose)

¿Y Ahora Qué? (Alejandro Sanz) Mejor Álbum Pop Tradicional Bogotá (Andrés Cepeda)

Cursi (Zoe Gotusso)

Lo Que Nos Faltó Decir (Jesse & Joy)

Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall (Natalia Lafourcade)

Después De Los 30 (Raquel Sofía) Mejor Canción Pop Bogotá (Andrés Cepeda)

El día del amigo (CA7RIEL & Paco Amoroso)

Querida yo (Yami Safdie & Camilo)

Soltera (Shakira)

Te quiero (Nicole Zignago) Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina Orión (Sistek Remix) (Boza, Elena Rose & Sistek)

Ella Quiere Techno (Imanbek & Taichu)

Qqqq (Ela Minus)

Rulay En Dubai - (Extended) (Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin)

Veneka (Rawayana Featuring Akapellah) Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana Capaz (Alleh, Yorghaki)

Debi tirar más fotos (Bad Bunny)

De Maravisha (Tokischa con Nathy Peluso)

La Plena - W Sound 05 (W Sound con Beéle y Ovy On The Drums)

Roma (Jay Wheeler) Mejor Interpretación Reggaeton Baja Pa' Acá (Rauw Alejandro con Alexis y Fido)

Voy A Llevarte Pa Pr (Bad Bunny)

Dile A Él (Nicky Jam)

Brillar (Lenny Tavárez)

Reggaeton Malandro (Yandel con Tego Calderón) Mejor Álbum de Música Urbana Debí tirar más fotos (Bad Bunny)

Underwater (Fariana)

Naiki (Nicki Nicole)

MPC (Música Popular Carioca) (Papatinho)

Elyte (Yandel) Mejor Canción de Rap/Hip Hop El Favorito De Mami (Big Soto Featuring Eladio Carrion)

Fresh (Trueno)

Parriba (Akapellah con Trueno)

Sudor Y Tinta (J Noa y Vakero)

Thc (Arcángel) Mejor Canción Urbana Cosas Pendientes (Maluma)

DtMF (Bad Bunny)

En La City (Trueno con Young Miko)

LA MuDANZA (Bad Bunny)

Xq eres así (Alvaro Diaz con Nathy Peluso) Mejor Álbum de Rock Legado (A.N.I.M.A.L)

Luna En Obras (En Vivo) (Marilina Bertoldi)

A TRES DÍAS DE LA TIERRA (Eruca Sativa)

Gigante (Leiva)

Novela (Fito Paez) Mejor Canción de Rock La Torre (RENEE)

Legado (A.N.I.M.A.L)

Sale El Sol (Fito Paez)

TRNA (Ali Stone)

VOLARTE (Eruca Sativa) Mejor Álbum de Pop/Rock Vándalos (Bandalos Chinos)

Malhablado (Diamante Eléctrico)

Malcriado (Lasso)

El útimo día de nuestras vidas (Dani Martín)

Ya es mañana (Morat)

R (RENEE) Mejor Canción Pop/Rock Ángulo Muerto (Leiva)

Desastres Fabulosos (Jorge Drexler y Conociendo Rusia)

Lucifer (Lasso)

No llames lo mio nuestro (Joaquina)

Tu Manera De Amar (Debi Nova)

