Ucayali: tres heridos tras incendio en una embarcación que trasladaba combustible

Al menos tres personas resultados heridas, una de ellas con quemaduras de tercer grado, después de que se produjera un incendio en una embarcación que trasladaba combustible. El trágico hecho tomó lugar en la provincia de Atalaya, en la región Ucayali.

El accidente se registró en el puerto alrededor de las 4:00 p.m., cuando se realizaba la descarga de combustible desde una embarcación hacia un vehículo cisterna. Una chispa habría desatado las llamas de fuego que alcanzaron a los tres hombres, según informó el director del Hospital Intercultural de Atalaya, Juan Pagan.

Las víctimas están internadas en este centro médico, que no cuenta con una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), por lo que es urgente que sean trasladadas al Hospital Regional de Pucallpa para que reciban atención especializada.

De momento, el personal médico atiende a los heridos con antibióticos, fluidoterapia y curaciones quirúrgicas, porque también carecen de medicamentos especializados y equipos para cuidados críticos.

“Uno está con más del 90 % [del cuerpo afectado], otro con casi 30 % y otro con 12 %. Ahorita están estables en el área de emergencia, pero carecemos de otras unidades de cuidades intensivos, y la preocupación es que se pueden complicar porque la onda de quemadura a veces ser esparce a las vías respiratorias”, declaró el galeno.

Médicos esperan traslado aéreo al Hospital Regional de Pucallpa

Hasta el momento, los médicos permanecen a la espera que se designe un vuelo para el traslado de los pacientes, debido a que el viaje fluvial entre Atalaya y Pucallpa toma 17 horas.

El doctor Juan Pagan indicó que el Gobierno Regional y central ya fueron informados sobre el accidente.

A raíz de este accidente, el director del Hospital Intercultural de Atalaya enfatizó la necesidad de contar con una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), debido a la ubicación estratégica en una zona de tránsito de combustibles y actividad fluvial.