Reino Unido pedirá estar vacunado para ir a discotecas o eventos desde septiembre

Reino Unido exigirá un certificado de vacunación para acceder a discotecas o eventos masificados | Fuente: discotecas

El Reino Unido exigirá un certificado de vacunación para acceder a discotecas o eventos masificados a partir de finales de septiembre, según anunció este lunes el Gobierno británico, que también adelantó que va a inmunizar a menores vulnerables desde los 12 años.



En una rueda de prensa virtual desde su aislamiento por haber estado en contacto con un positivo, el primer ministro, Boris Johnson, defendió su decisión de levantar este lunes todas las restricciones legales contra la COVID-19 con el argumento de que si el país se abre más adelante, el virus tendrá más posibilidades de propagarse entre la población.



"Llega un momento en el que las restricciones no impiden lo inevitable, sino que solo lo retrasan. Tenemos que preguntarnos: si no es ahora, ¿cuándo?", dijo Johnson, ante las críticas de la comunidad científica por su polémica decisión.



Tras instar a todos los ciudadanos a ser "precavidos", confirmó la noticia adelantada minutos antes por el secretario de Estado de Vacunación, Nadhim Zahawi, de que tener la pauta completa de la vacuna será una condición a partir de finales de septiembre para acceder a discotecas y "otros lugares donde se reúne mucha gente".



El primer ministro asumió que las discotecas y lugares de ocio nocturno, que abrieron hoy después de llevar cerrados desde el comienzo de la pandemia, "suponen un riesgo", especialmente considerando que el 35 % de los jóvenes entre 18 y 30 años todavía no han recibido ni una dosis.



Además, recordó que cada vez más países exigen a los viajeros la vacunación completa para entrar en sus países.



Johnson también defendió la necesidad de que aquellos que reciban la orden de aislarse por haber estado en contacto con un positivo continúen haciéndolo, al menos hasta el próximo 16 de agosto, cuando los vacunados podrán sustituirlo por test diarios.



Sin embargo, para garantizar que no se interrumpe el abastecimiento ni los servicios esenciales, los trabajadores de algunos sectores críticos quedarán eximidos del aislamiento ya mismo si han estado en contacto con contagiados, siempre que hayan recibido los dos pinchazos.



Los asesores científicos del gobierno explicaron en la misma comparecencia que el 60 % de los hospitalizados en la actualidad había recibido la pauta completa, y agregaron que se esperan en torno a los mil ingresos diarios cuando se alcance el pico de esta nueva ola, cuando se infectarán unas 100 000 personas al día.



Otra de las medidas adoptadas por el Ejecutivo será la vacunación de niños especialmente vulnerables de entre 12 y 15 años, así como de jóvenes a punto de cumplir los 18.



Por ahora, como explicó el secretario de Estado de Vacunación en el Parlamento, no se vacunará al resto de menores, algo que sí se ha empezado a hacer en otros países europeos.

EFE

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’¿Qué medidas se han flexibilizado para la vacunación de los mayores de 50 años?