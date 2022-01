A partir del jueves 27 de enero, el uso de la mascarilla ya no será obligatorio. | Fuente: AFP

El primer ministro británico Boris Johnson anunció este miércoles que la próxima semana pondrá fin a las principales restricciones contra la COVID-19 impuestas para combatir la variante ómicron en Inglaterra, y en marzo terminará el aislamiento para los casos positivos.

A partir del jueves 27 de enero, el uso de la mascarilla ya no será obligatorio, no se recomendará oficialmente el teletrabajo y no se exigirá el pase sanitario para tener acceso a los locales nocturnos y a determinadas reuniones multitudinarias, anunció el líder conservador en el Parlamento.

Modificaciones

"A medida que la COVID-19 se vuelva endémica, tenemos que sustituir las obligaciones legales por consejos y recomendaciones", argumentó Johnson.

Dijo que no tenía intención de prorrogar la normativa que impone el aislamiento para los casos positivos de COVID-19 cuando expire el 24 de marzo. Esta fecha podría incluso adelantarse.

Esta flexibilización de medidas contra la COVID-19 ocurre en medio de un escándalo por las fiestas del gobierno durante el confinamiento, que ha salpicado al primer ministro.





Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: