Rusia y Bielorrusia ejecutarán masivas maniobras militares Zapad 2025: países fronterizos reaccionan con preocupación

Las Fuerzas Armadas de Rusia y de Bielorrusia llevarán a cabo esta semana las maniobras militares conjuntas Zapad 2025, con el objetivo de que las tropas de ambos países puedan estar preparadas “en caso de una posible agresión”, anunció el Gobierno bielorruso.

En este nuevo simulacro, que se desarrollará del 12 al 16 de septiembre, participarán entre 13 000 y 30 000 tropas de Rusia y Bielorrusia, según reportes.

El responsable del Departamento de Cooperación Militar bielorruso, Valeri Revenko, ha resaltado que se trata de unas maniobras organizadas cada dos años y que este año las tareas de coordinación recaerán del lado de Bielorrusia, reportó la agencia de noticias oficial BelTA.

Tanto Minsk como Moscú siempre han defendido que este tipo de ejercicios solo tienen carácter defensivo, si bien han adquirido especial simbolismo en estos últimos tres años, al albor de la invasión ordenada por el presidente ruso, Vladímir Putin, sobre Ucrania.



Preocupación en países fronterizos

Ante la proximidad del inicio de los ejercicios Zapad; el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, anunció el cierre de todos los pasos fronterizos desde Bielorrusia.

“Los agresivos ejercicios militares ruso-bielorrusos Zapad comienzan el viernes; por lo tanto, cerraremos las fronteras con Bielorrusia, incluidos los cruces ferroviarios, desde la noche del jueves hasta el viernes”, declaró Tusk a la prensa en Varsovia al término de un Consejo de ministros.

Entre 13 000 y 30 000 tropas de Rusia y Bielorrusia tomarán parte en estas maniobras, 6 000 de las cuales ejecutarán sus ejercicios en territorio bielorruso, a poca distancia del llamado 'Corredor de Suwalki', una franja fronteriza de menos de 100 kilómetros de ancho que es la única vía terrestre entre los países bálticos y Polonia.

La decisión polaca se produce en un momento de creciente tensión con Minsk por la elevada y continuada presión migratoria en la frontera, acusaciones mutuas de provocaciones y espionaje, incluida la reciente detención de un clérigo polaco en Bielorrusia, y la detección de al menos dos drones procedentes del país socio de Moscú que han caído en territorio polaco en los últimos días.



En tanto, la Guardia Fronteriza de Lituania ha tomado la decisión de reforzar aún más la protección de sus fronteras con Bielorrusia y Rusia durante los citados ejercicios militares.

“La protección de la frontera de Lituania con Bielorrusia y Rusia se está reforzando aún más y el nivel intensivo de su control se eleva a un nivel todavía mayor”, pues Vilna no descarta la posibilidad de violaciones fronterizas y provocaciones” contra el país, indicó la Guardia Fronteriza.

En concreto, se aplicará una vigilancia fronteriza, patrullaje y otras medidas de control aún más activas, no solo por parte de la Guardia Fronteriza, “sino también con la participación de las estructuras del sistema de defensa nacional y de la Unión de Fusileros de Lituania”.

El presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, confirmó que su país traslada tropas más cerca de sus fronteras con Bielorrusia y Rusia y que habrá una zona de exclusión aérea en el país durante los ejercicios.

“Nos tomamos muy en serio este período de mayor riesgo y amenaza. Afecta tanto a Lituania como a la región. Lituania ya ha adoptado medidas. Hemos desplegado más tropas aquí en Lituania. También hemos desplegado más tropas cerca de nuestra frontera. Asimismo, hemos establecido una zona de exclusión aérea que incluirá a Lituania, al distrito de Vilna e incluso más allá”, sostuvo.

-Con información de Europa Press y EFE

