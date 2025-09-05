Últimas Noticias
Donald Trump dice que "recibiría con gusto" a Vladímir Putin y Xi Jinping si van al G20 2026 en Miami

Donald Trump dijo que
Donald Trump dijo que "recibiría con gusto" a los líderes de Rusia, Vladímir Putin; y China, Xi Jinping. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Tanto Rusia como China son miembros del G20; sin embargo, desde el inicio de la guerra con Ucrania, Putin no ha asistido a las cumbres celebradas en Nueva Delhi y Río de Janeiro en 2023 y 2024, respectivamente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que "recibiría con gusto" a los líderes de Rusia, Vladímir Putin; y China, Xi Jinping, si estos quisieran participar en la cita del G20 que se celebrará en Miami el próximo año.

"Me encantaría que lo hicieran, si quisieran", dijo Trump en el despacho oval al ser consultado por periodistas sobre la posibilidad de que alguno de estos líderes asista a la cita del G20 que auspiciará en un recinto de su propiedad en Miami, Florida, el próximo año.

El mandatario estadounidense resalto que si Putin o Xi asisten "serían observadores" pero que está seguro de que ninguno de los dos querrá aceptar algo así.

Tanto Rusia como China son miembros del G20; sin embargo, desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, Putin se ha saltado la cumbre de 2023 en Nueva Delhi y la de 2024 en Río de Janeiro, enviando en su lugar al ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov.

Trump arremete contra Putin y Xi

Esta semana, Trump arremetió contra ambos mandatarios luego de que estos participaran en el desfile militar conmemorativo por el fin de la Segunda Guerra Mundial en Pekín, diciendo que no se tomaba en cuenta "el sacrificio" de militares estadounidenses para detener la avanzada de Japón durante dicha guerra.

Este año, la cumbre del G20 se celebrará en Sudáfrica y Trump, que tiene diferencias políticas con el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, confirmó que no estará presente. Sin embargo, destacó que el vicepresidente J.D. Vance irá en su lugar.

