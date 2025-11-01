Serbia: un año después del derrumbe en Novi Sad, miles marchan en homenaje a las víctimas

En silencio y recogimiento, miles de personas cuya ira sigue viva se congregaron este sábado 1 de noviembre, exactamente un año después del derrumbe mortal en la estación de Novi Sad, la segunda ciudad de Serbia, a unos 80 kilómetros de Belgrado, para rendir homenaje a las víctimas.

Algunos manifestantes habían llegado al lugar desde la víspera. A las 11:52, hora local, momento exacto del accidente, guardaron 16 minutos de silencio. Fue a esa hora, el 1 de noviembre de 2024, cuando el techo de concreto de la estación, recién restaurada, se desplomó, matando al instante a 14 personas, entre ellas dos niños.

Dos heridos fallecieron posteriormente, elevando el número de víctimas a 16. Desde temprano en la mañana del sábado, miles de personas se acercaron a la estación para depositar flores y velas frente a la estructura parcialmente destruida, aún marcada por la tragedia.

El derrumbe provocó una de las movilizaciones sociales más grandes en Serbia desde las multitudinarias manifestaciones de los años noventa que pusieron fin al régimen de Slobodan Milosevic en 2000.

El accidente de Novi Sad se transformó en símbolo de la corrupción sistémica que, según los manifestantes, contamina las grandes obras públicas del Gobierno. Para muchos opositores del presidente nacionalista Aleksandar Vucic, en el poder desde hace casi una década, la tragedia encarna el costo humano de un modelo basado en la opacidad y el clientelismo.