CES 2026: los productos y anuncios tecnológicos que llamaron la atención en la feria en Las Vegas

El CES 2026, la feria de tecnología más grande del mundo, termina este viernes con anuncios de vanguardia en inteligencia artificial, realidad aumentada, vehículos eléctricos y sostenibilidad. RPP estuvo presente cubriendo las principales novedades que prometen transformar industrias como la salud, el entretenimiento y la movilidad eléctrica.

El CES 2026 (Consumer Electronics Show), la feria de tecnología más importante del mundo, cerrará sus puertas este viernes en la ciudad de Las Vegas. Durante cuatro días se reunieron miles de empresas globales que presentaron las innovaciones que marcarán el rumbo de la industria tecnológica durante el año, con un fuerte énfasis en inteligencia artificial, robótica, salud digital, movilidad y energía.

Este año participaron más de 14 mil personas entre fabricantes, desarrolladores y expertos del sector tecnológico que consolidaron al evento como una vitrina global que no solo exhibe productos, sino que también permite analizar las tendencias que definirán el futuro de la tecnología de consumo y empresarial.

Uno de los principales temas de este año fue la integración de la inteligencia artificial en dispositivos de uso cotidiano, desde electrodomésticos y televisores hasta robots y vehículos. Asimismo, la robótica mostró avances orientados a tareas reales en el hogar y el trabajo, junto con innovaciones en pantallas avanzadas y soluciones tecnológicas aplicadas a la salud y la movilidad.

La IA en teléfonos, gafas y portátiles es la pragonista en la feria CES 2026

Lentes inteligentes con IA

Meta Ray-Ban Display presentó su nueva versión que promete al usuario que la experiencia de tener unas gafas sea más útil, fluida y vanguardista. Desde mensajería en tiempo real escribiendo con el dedo sobre cualquier superficie, hasta un teleprompter personal, las gafas con IA buscan ser una combinación de moda y tecnología.

La empresa tecnológica Rokid presentó oficialmente sus últimas gafas inteligentes con IA, Rokid Style, que, a diferencia de la mayoría de las gafas inteligentes del mercado, Rokid Style no tiene pantalla y se basa en un concepto de voz, con un enfoque en la ligereza y la practicidad para un uso diario.

El dispositivo digital eSight Go para baja visión ayuda a las personas con pérdida significativa de la visión central a ver con mayor claridad y a mantener su movilidad e independencia. Con tecnología de vanguardia, eSight Go ayuda a personas con diversas afecciones de baja visión, como la degeneración macular y la retinopatía diabética, a ver con mayor claridad y nitidez, y a superar los desafíos que suelen enfrentar las discapacidades visuales.

Los lentes RayNeo Air 4 Pro se destacan por ser los primers con realidad aumentada con soporte para HDR10 y audio ajustado por Bang & Olufsen, una reconocida empresa danesa de electrónica de consumo de alta gama.

NVIDIA y su plan para el futuro

La empresa tecnológica presentó Rubin, la primera plataforma de IA de seis chips diseñada en código extremo de NVIDIA, ahora en plena producción, y presentó Alpamayo, una familia de modelos de razonamiento abierto para el desarrollo de vehículos autónomos, parte de un esfuerzo para llevar la IA a todos los dominios.

Hyundai y su subsidiaria estadounidense Boston Dynamics presentaron su línea de robots Atlas, con la que esperan competir con el Optimus de Tesla. El humanoide es capaz de caminar con fluidez, girar su cabeza con visión de 360 grados, levantar hasta 50 kilogramos y reemplazar automáticamente su propia batería.

LEGO presentó sus anuncios en el CES 2026

¿Te imaginas que tus construcciones de LEGO cobren vida?

LEGO presentó su ambiciosa innovación LEGO SMART Play, una plataforma interactiva que permite que las construcciones cobren vida mediante tecnología inteligente, sin pantallas, y totalmente integrada al sistema tradicional de bloques.

LEGO SMART Play se basa en el LEGO SMART Brick, un bloque inteligente con un chip personalizado -más pequeño que una pieza tradicional- que incorpora sensores de movimiento, sonido y luz, además de un altavoz integrado y carga inalámbrica. El sistema se completa con SMART Minifigures y SMART Tags, que permiten que las construcciones reaccionen en tiempo real a la interacción del jugador.

Samsung y sus novedades en el CES 2026

Televisor Micro RGB de 130 pulgadas: se trata del lanzamiento de su pantalla Micro RGB más grande que combina tecnología de color de última generación que cuenta con un diseño que busca parecer menos un televisor y más una ventana inmersiva y envolvente.

Galaxy Book6: el Galaxy Book6 Ultra, el Galaxy Book6 Pro y el Galaxy Book6 ofrecen un rendimiento que mejora la productividad gracias a la inteligencia artificial. Combina un hardware de última generación que ofrece el rendimiento de PC más avanzado de la marca hasta la fecha.

The Freestyle+: proyector portátil con inteligencia artificial, diseñado para ofrecer una experiencia de entretenimiento más flexible y personalizada en una amplia variedad de espacios. Parte del diseño distintivo del Freestyle original, pero introduce capacidades de IA más avanzadas, un brillo mejorado y funciones de entretenimiento ampliadas.

La inteligencia artificial y otros anuncios tecnológicos que marcaron el CES 2026

El vehículo eléctrico Afeela 1 se comenzará a vender

Sony Honda Mobility anunció que su vehículo eléctrico Afeela 1 empezará a comercializarse en California a finales de este año. El modelo será producido en la planta que Honda tiene en Ohio y en 2027 será comercializado en Arizona y en Japón.

El sedán de cuatro puertas y con capacidad para cinco pasajeros tiene un precio inicial de 89.900 dólares y sus baterías tienen una autonomía nominal de unos 480 kilómetros. La compañía, que desde enero de 2025 está aceptando reservas del vehículo, no reveló cuántos clientes han realizado depósitos para adquirir el Afeela 1.

Sony Honda Mobility señaló que sus vehículos estarán dotados de inteligencia artificial (IA) para transformar el automóvil de "máquinas centradas en el conductor a socios inteligentes que entienden las preferencias y emociones de los usuarios".

Los vehículos Afeela contarán con sistemas avanzados de asistencia a la conducción, inicialmente al nivel 2 de conducción autónoma, aunque el objetivo, gracias al sistema integra 40 sensores instalados en los vehículos, es alcanzar en el futuro el nivel 4, que supone que prácticamente no necesitarán la intervención humana.

Intel Core Ultra Series 3, el primer procesador fabricado en 18A

En CES 2026, Intel presentó los procesadores Intel Core Ultra Serie 3, la primera plataforma de PC con IA fabricada con la tecnología de proceso Intel 18A, diseñada y producida en Estados Unidos. Potenciando más de 200 diseños de socios a nivel mundial, la Serie 3 será la plataforma de PC con IA de más amplia adopción y disponibilidad global que Intel ha ofrecido.

CLOiD, el robot doméstico

LG Electronics anunció CLOiD, un robot doméstico con IA diseñado para realizar y coordinar tareas domésticas a través de electrodomésticos conectados como por ejemplo sacar leche del refrigerador o colocar pan en el horno, hasta iniciar ciclos de lavado y doblar la ropa después del secado.

Dispositivo no invasivo para aliviar la presión del oído de los niños

Earflo es un innovador dispositivo médico diseñado con la apariencia de un vaso con boquilla que apunta a ser el primer tratamiento no invasivo y domiciliario para la presión negativa del oído medio en niños a partir de dos años, una afección que puede provocar acumulación de líquido (otitis media supurativa) e infecciones crónicas del oído.

El primer robot aspirador capaz de subir y bajar escaleras

Roborock presentó Saros Rover, el primer robot aspirador del mundo que combina ruedas y patas articuladas, lo que le permite subir escaleras, adaptarse a terrenos irregulares y limpiar cada peldaño de forma autónoma, superando una barrera común para los robots de limpieza. Utiliza sensores avanzados e inteligencia artificial para mapear su entorno en 3D y mantener el equilibrio.



Intel presentó 9 demos que destacan por juegos, IA, creación de contenido, retail, edge y más.