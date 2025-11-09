Brasil: un poderoso tornado deja al menos seis muertos y cientos de heridos en Paraná

El sur de Brasil sufre las consecuencias de un tornado sin precedentes. Este sábado 8 de noviembre, las autoridades del estado sureño de Paraná informaron que al menos seis personas murieron y otras 750 resultaron heridas tras el paso de un potente torbellino el pasado viernes.
Por ello, el gobernador estatal, Ratinho Junior, declaró el estado de calamidad pública en los municipios más afectados para poder movilizar recursos sin restricciones para financiar medidas de emergencia ante la crisis.
Junior, que visitó la región devastada, anunció luto oficial de tres días en memoria de las víctimas.
En cuanto al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el mandatario comunicó en sus redes sociales que envió a Paraná varios miembros de su Gabinete y equipos médicos para colaborar tanto en las tareas de reconstrucción como de rescate.