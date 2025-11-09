Brasil: un poderoso tornado deja al menos seis muertos y cientos de heridos en Paraná

Una mujer espera sentada en su casa el último sábado, parcialmente destruida por un tornado en Rio Bonito do Iguaçu (Brasil). | Fuente: EFE | Fotógrafo: Sergio Ranalli

Río Bonito do Iguaçu —de 13 500 habitantes— el tornado destruyó cerca del 90% de sus viviendas y construcciones.

Por ello, el subcomandante general del cuerpo de Bomberos de Paraná, Jonas Emmanuel Benghi Pinto, describió lo que quedó de la ciudad como “un escenario de guerra”, con hogares demolidos, árboles y postes de electricidad arrancados y vehículos volcados por la fuerza de los vientos.

El sur de Brasil, en alerta

De acuerdo con los servicios meteorológicos brasileños, la destrucción fue causada por un tornado que se formó dentro de lo que es conocido como una supercelda, que son tormentas extremas que se caracterizan por su larga duración y por la presencia de una corriente ascendente rotatoria principal.

En los otros dos estados sureños de Brasil, Río Grande do Sul y Santa Catarina, fue declarado el estado de emergencia por el registro de un ciclón extratropical que ha dejado daños en algunos municipios y que continuaba en dirección norte.

Por su parte, la gobernación de Sao Paulo —el estado más poblado de la nación suramericana— envió mensajes de alerta a los habitantes de varios municipios ante la posibilidad de que este ciclón llegue a su territorio en el transcurso de este sábado.

Adicionalmente, en la ciudad carioca, Río de Janeiro, se vieron árboles caídos en importantes avenidas tras los fuertes vientos y las lluvias que preceden el fenómeno meteorológico, que también provocaron inundaciones.

Todo esto ocurrió a dos días del inicio de la Conferencia Climática COP30 de Naciones Unidas en la ciudad brasileña de Belém, en la Amazonía, en donde se analizarán las medidas globales de adaptación ante el convencimiento de que los fenómenos extremos se multiplicaron en todo el planeta como resultado de los cambio climáticos.