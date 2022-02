Foto: Soldados de las fuerzas armadas alemanas Bundeswehr llegan en un vehículo blindado al Batallón del Grupo de Batalla de Presencia Avanzada mejorado de la OTAN en Rukla, Lituania | Fuente: AFP

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, condenó este lunes la decisión de Rusia de reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, y advirtió de que "erosiona los esfuerzos hacia una resolución del conflicto".



"Condeno la decisión de Rusia de extender el reconocimiento a las autoproclamadas 'República Popular de Donetsk' y 'República Popular de Luhansk'. Esto socava aún más la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, erosiona los esfuerzos hacia la resolución del conflicto y viola los Acuerdos de Minsk, de los que Rusia es parte", dijo Stoltenberg en un comunicado.



En un mensaje en Twitter, el político noruego acusó al Kremlin de "fabricar un pretexto para invadir Ucrania de nuevo" y "echar gasolina" al conflicto al otorgar ayuda financiera y militar a los separatistas en el este de Ucrania, al tiempo que urgió a Moscú a "elegir la diplomacia".



Pedido a Rusia



El presidente de Rusia, Vladímir Putin, reconoció este lunes la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, tras un largo discurso televisado en el que aseguró que la situación en el Donbás, donde se enfrentan los separatistas prorrusos desde 2014 con el Ejército ucraniano, es "crítica, grave".



En su comunicado, Stoltenberg recordó que la OTAN mantiene su "respeto total a la soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania", de la que Donetsk y Lugansk "son parte".



"Los aliados urgen a Rusia, en los términos más enérgicos posibles, a que elija la vía de la diplomacia, y a que dé marcha atrás inmediatamente en su masivo despliegue militar en Ucrania y sus alrededores, y retire sus fuerzas de Ucrania de acuerdo con sus obligaciones y compromisos internacionales", incidió Stoltenberg.



(Con información de EFE)

