Ucrania anuncia que ha recibido de Rusia los cuerpos de un millar de soldados caídos

Las autoridades ucranianas anunciaron este martes que han recibido de Rusia un millar de cuerpos que según la parte rusa pertenecen a soldados ucranianos.
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Ucrania recibió de Rusia los restos de un millar de soldados caídos, “incluidos cinco que murieron en cautiverio” según el Centro de Coordinación para el Trato de los Prisioneros de Guerra.

Las autoridades ucranianas anunciaron este martes que han recibido de Rusia un millar de cuerpos que según la parte rusa pertenecen a soldados ucranianos.

El Centro de Coordinación para el Trato de los Prisioneros de Guerra, el órgano encargado de estas gestiones informó en Telegram de la repatriación, que se ha producido en el marco de los canjes acordados en los contactos que se produjeron en junio en Estambul.

"Por desgracia, entre los repatriados hay cinco cuerpos de soldados ucranianos que murieron en cautiverio. Estaban en las listas de prisioneros 'gravemente heridos y gravemente enfermos' a los que se iba a intercambiar en base a lo acordado en Estambul", denunciando el Centro.

"La parte rusa sigue aplazando (la liberación de los enfermos) y no cumple con sus obligaciones. Ucrania insiste en la liberación inmediata de todos los prisioneros gravemente enfermos y gravemente heridos", afirmó la institución.

El comunicado precisó además que entre los caídos repatriados este martes se encuentran también soldados que murieron combatiendo en las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk y Zaporiyia y en la región rusa de Kursk.

"En el futuro próximo, los investigadores de los cuerpos del orden, junto con instituciones expertas del Ministerio del Interior llevarán a cabo todos los exámenes necesarios e identificarán los cuerpos repatriados", señaló.

Ucrania Rusia Guerra

