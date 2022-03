Helicóptero de combate estadounidense AH-64 Apache y tanques durante el ejercicio militar internacional Crystal Arrow 22 en Letonia para demostrar la interoperabilidad de las unidades multinacionales en diversas operaciones y demostrar las capacidades de combate de la OTAN para la protección de cualquier miembro de la Alianza. | Fuente: EFE

Los ministros de Defensa de la OTAN decidieron este miércoles empezar a estudiar cómo reforzar su postura militar en todos los ámbitos a “largo plazo”, incluyendo con más tropas y equipos preposicionados en el este de Europa, ante la “nueva realidad” que ha supuesto la invasión de Ucrania por parte de Rusia.



“Afrontamos una nueva realidad para nuestra seguridad. Así que debemos reconfigurar nuestra defensa colectiva y disuasión a largo plazo”, indicó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una rueda de prensa tras una reunión extraordinaria de ministros aliados de Defensa para abordar la crisis ucraniana, en la que también intervinieron los ministros de Ucrania, Georgia, Finlandia y Suecia.



En concreto, los ministros encargaron hoy a los mandos militares de la Alianza “desarrollar opciones en todos los dominios”, tierra, mar aire, espacio y ciberespacio, teniendo en cuenta que a nivel terrestre la nueva postura militar “deberá incluir más fuerzas en la parte oriental de la Alianza, con una disponibilidad mayor” y “con más equipos y suministros preposicionados”.



Añadió que en el aire prevén “más poder aéreo aliado” y un refuerzo de la defensa aérea y de misiles integrada y, en el mar, grupos de ataque de portaaviones, submarinos y "un número significativo de buques de combate de forma permanente”.



También estudiarán el futuro de las ciberdefensas y cómo aprovechar mejor los recursos espaciales aliados, y considerarán más entrenamientos y ejercicios conjuntos “con más frecuencia y en mayor número”.



El personal militar estadounidense de las naciones aliadas desplegadas en Rumania participa en una ceremonia durante una visita del secretario general de la OTAN y el presidente de Rumania a la base militar Mihail Kogalniceanu en Rumania. | Fuente: AFP

Los mandos militares de la OTAN trabajarán ahora en estas posibilidades y se espera que los líderes de la Alianza puedan adoptar decisiones al respecto en la cumbre que tienen prevista en Madrid a finales de junio, aunque Stoltenberg advirtió de que “su implementación dependerá de las decisiones que se tomen”.



Para llevar a cabo esa revisión de la capacidad de defensa y disuasión de la Alianza, el secretario general avanzó que serán necesarias “grandes inversiones” y recuperó la petición de que los aliados inviertan un mínimo del 2 % de su PIB en defensa.



A raíz del comportamiento de Rusia, la OTAN ya decidió activar sus planes de defensa e incrementar la disponibilidad de sus fuerzas, que incluyen “cientos de miles” de militares “en alerta máxima” en toda la Alianza, apuntó Stoltenberg.



Recordó que ahora hay 100.000 militares estadounidenses en Europa y unos 40.000 soldados bajo mando directo de la OTAN, la mayoría en la parte oriental de la Alianza, respaldados por medio aéreos y navales.

La OTAN no enviará tropas

Stoltenberg también dejó claro en su comparecencia que la OTAN no tiene planes de enviar tropas sobre el terreno en Ucrania ni aviones en apoyo de una zona de exclusión aérea, como solicita el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.



“Apoyamos los esfuerzos para la paz, pedimos al presidente (ruso, Vladímir) Putin que saque sus fuerzas, pero no tenemos planes de desplegar tropas de la OTAN sobre el terreno en Ucrania”, indicó.



Polonia había propuesto enviar tropas aliadas a Ucrania en misión de paz para asegurar la evacuación de la población civil a través de corredores humanitarios.



El político noruego aseguró que los aliados están “unidos” para dar apoyo a Ucrania a fin de que pueda defenderse de la invasión rusa, pero también sobre que “la OTAN no debe desplegar fuerzas en el terreno o el espacio aéreo de Ucrania”.



“Porque tenemos la responsabilidad de que este conflicto no escale fuera de Ucrania”, zanjó, y afirmó que el sufrimiento que se está viendo dentro de ese país podría ser peor si la OTAN entrara en acción y el conflicto se convirtiera en una guerra entre Rusia y la Alianza.



Stoltenberg también se pronunció sobre la posibilidad de que Ucrania no llegue a ingresar en la OTAN, y aseguró que “el mensaje es el mismo ahora que desde hace años”, sobre que es un país soberano con derecho “a elegir su propio camino”, algo que corresponde decidir al Gobierno ucraniano y a los 30 aliados, “no a Rusia”.



Guerra larga

La ministra española de Defensa, Margarita Robles, destacó a la prensa tras la reunión que los aliados consideran que hay que prepararse para "una guerra larga" en Ucrania, y subrayó que la inversión en Defensa es necesaria para asegurar la paz y otras prioridades como la educación y la sanidad.



Stoltenberg afirmó que es “demasiado pronto para especular sobre el resultado de la guerra”, pero instó a “no subestimar los daños” que pueden causar las capacidades militares de Rusia y su “voluntad de utilizar la fuerza e imponer devastación”.



Igualmente, consideró que la OTAN debe proporcionar más apoyo a países “que están en riesgo” como Georgia.

(Con información de EFE)

