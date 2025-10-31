Un tren embistió a toda velocidad un tráiler en Países Bajos: milagrosamente no hay víctimas mortales [VIDEO]

En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa que el conductor del camión realizó una extraña maniobra y quedó atrapado sobre los rieles, siendo impactado por el tren.

Un tren chocó a toda velocidad con un tráiler, en un cruce ferroviario de la localidad de Meteren, en la provincia neerlandesa de Güeldres; un violento accidente en el que milagrosamente no se registraron víctimas mortales.

En las imágenes de las cámaras de seguridad, compartidas por la empresa ferroviaria ProRail; se observa que el conductor del camión realizó una extraña maniobra y quedó atrapado sobre los rieles.

El chofer condujo hacia adelante y hacia atrás, pero no logró sacar el vehículo del cruce ferroviario, por lo fue impactado violentamente por el tren.

En el clip, se ve que el camión quedó completamente destrozado por el impacto, por lo que se sospechaba que había víctimas mortales. Sin embargo, la empresa ProRail confirmó que solo hay cinco heridos leves, todos ocupantes del tráiler.

La compañía ferroviaria compartió el video en redes sociales, donde se volvió viral en cuestión de horas.



“Es mejor dañar una barrera que arriesgar una vida”

La empresa ProRail exhortó a los conductores a no detenerse ante las barreras, si es que quedan atrapados sobre los rieles.

“Es mejor dañar una barrera que arriesgar una vida. Si te encuentras atrapado entre las barreras, sigue conduciendo”, indicó en su página oficial.

Según explicó la compañía, estas barreras están diseñadas para romperse. “No detienen un vehículo”, apuntó.

Los medios de Países Bajos hicieron eco del violento accidente, que causó interrupciones en los servicios ferroviarios, mientras se limpiaba la vía y se retiraban los restos del camión destrozado.

