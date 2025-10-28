Sospechoso de asesinato protagonizó intensa persecución en EE.UU.: fuga culminó en un impactante accidente [VIDEO]

Un sujeto sospechoso de haber cometido un asesinato protagonizó una intensa persecución por una autopista del condado de San Bernardino, en el estado de California.

El escape del sospechoso fue transmitido en vivo por la televisión de Estados Unidos. En las imágenes, se ve al hombre, a bordo de una motocicleta, desplazarse a gran velocidad (más de 100 km/h, según reportes de prensa) y hasta circular contra el tránsito, en un intento por escapar de las autoridades.

La persecución culminó cerca de la ciudad de Ontario, cuando el motorizado fue golpeado por un coche particular, lo que provocó que el prófugo se despiste y vuelque aparatosamente.

El canal FOX 11 Los Angeles informó que el sospechoso sobrevivió al accidente y actualmente se encuentra hospitalizado, con custodia policial.

El video de la intensa persecución y el posterior accidente se volvieron virales en redes sociales.



🚨#BREAKING: Watch as a high-speed police motorcycle pursuit takes a shocking turn when a car deliberately rams into the suspect’s bike. The suspect, who was armed was sent crashing in a dramatic end to the chase. pic.twitter.com/1GZftzmKsz — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) October 27, 2025

Sospechoso de asesinato

El canal ABC7 identificó al sospechoso de asesinato como Angelo Jose Saldivar, de 47 años, residente de San Bernardino.

Según este medio, el sujeto es sindicado de haber asesinado a Andrew Núñez, ayudante del Sheriff de San Bernardino, quien acudió a su vivienda para atender la denuncia de un posible caso de violencia doméstica.

Sobre el conductor del automóvil que provocó el accidente del motociclista prófugo, las autoridades de San Bernardino lo identificaron como “un oficial de narcóticos fuera de servicio”, que realizó una “intervención legal”.



In Loving Memory of Deputy Andrew Nunez



With heavy hearts and profound grief, we honor the memory of San Bernardino County Sheriff’s Deputy Andrew Nunez, who tragically lost his life in the line of duty on October 27, 2025.



Deputy Nunez served with unwavering commitment,… pic.twitter.com/aItFZqry5v — San Bernardino County Sheriff (@sbcountysheriff) October 28, 2025