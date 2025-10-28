Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Sospechoso de asesinato protagonizó intensa persecución en EE.UU.: fuga culminó en un impactante accidente [VIDEO]

El escape del sospechoso fue transmitido en vivo por la televisión estadounidense.
El escape del sospechoso fue transmitido en vivo por la televisión estadounidense. | Fuente: Captura de TV / FOX 11 Los Angeles
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El escape del sospechoso fue transmitido en vivo por la televisión de Estados Unidos. El sujeto habría asesinado a un ayudante del Sheriff del condado de San Bernardino.

Un sujeto sospechoso de haber cometido un asesinato protagonizó una intensa persecución por una autopista del condado de San Bernardino, en el estado de California.

El escape del sospechoso fue transmitido en vivo por la televisión de Estados Unidos. En las imágenes, se ve al hombre, a bordo de una motocicleta, desplazarse a gran velocidad (más de 100 km/h, según reportes de prensa) y hasta circular contra el tránsito, en un intento por escapar de las autoridades.

La persecución culminó cerca de la ciudad de Ontario, cuando el motorizado fue golpeado por un coche particular, lo que provocó que el prófugo se despiste y vuelque aparatosamente.

El canal FOX 11 Los Angeles informó que el sospechoso sobrevivió al accidente y actualmente se encuentra hospitalizado, con custodia policial.

El video de la intensa persecución y el posterior accidente se volvieron virales en redes sociales.

Sospechoso de asesinato

El canal ABC7 identificó al sospechoso de asesinato como Angelo Jose Saldivar, de 47 años, residente de San Bernardino.

Según este medio, el sujeto es sindicado de haber asesinado a Andrew Núñez, ayudante del Sheriff de San Bernardino, quien acudió a su vivienda para atender la denuncia de un posible caso de violencia doméstica.

Sobre el conductor del automóvil que provocó el accidente del motociclista prófugo, las autoridades de San Bernardino lo identificaron como “un oficial de narcóticos fuera de servicio”, que realizó una “intervención legal”.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
San Bernardino EEUU Estados Unidos California Video viral

RPP TV

En Vivo

Más sobre Estados Unidos

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA