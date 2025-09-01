Vladimir Putin se reúne con Erdogan en China y reconoce su esfuerzo diplomático sobre Ucrania

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunió hoy con el líder turco, Recep Tayip Erdogan, a quien reconoció los esfuerzos diplomáticos de Estambul por resolver la guerra de Ucrania.

"Reconocemos a nuestros amigos turcos su importante contribución a los esfuerzos políticos y diplomáticos para resolver la crisis de Ucrania", comentó el presidente ruso, citado por la agencia TASS, en los márgenes de la 25º cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en la ciudad china de Tianjin.

Putin recordó las tres rondas de negociaciones directas en Estambul entre las delegaciones rusa y ucraniana, "que permitieron avanzar en la resolución de diversos problemas prácticos en el ámbito humanitario", refiriéndose a los acuerdos de intercambios de presos.

"Confío en que el papel fundamental de Turquía en estos asuntos seguirá siendo necesario", afirmó.

Erdogan, invitó a Putin a un encuentro en Turquía. "Mi invitación sigue vigente"

El presidente turco, por su parte, habló sobre el desarrollo de las relaciones entre ambos países en materia de comercio, turismo, inversión y energía.

Además, tal y como reza el comunicado de la oficina presidencial turca, Erdogan "expresó su esperanza de que las conversaciones entre Azerbaiyán y Armenia conduzcan a una paz duradera y que la estabilidad en el Cáucaso satisfaga los intereses mutuos de Turquía y Rusia".

El líder turco también invitó a Putin a un encuentro en Turquía. "Mi invitación sigue vigente. Esperamos darle la bienvenida a nuestro país lo antes posible. Mantenemos una relación sincera y de confianza", comentó Erdogan.

A lo que añadió que las relaciones entre ambos países se pueden desarrollar "sin verse afectadas por las circunstancias actuales".

La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente ruso en 2023, sin embargo Turquía no se adhirió al Estatuto de Roma ni se comprometió con el tribunal.

Los jefes de Estado también debatieron otras cuestiones de índole internacional, como la situación en Oriente Medio, el Norte de África y el Cáucaso.