Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43

Tres mineros fueron rescatados con vida tras estar enterrados por el derrumbe de un yacimiento en Bolivia

El derrumbe se dio en un campamento de la cooperativa Quillacas, en el municipio de Teoponte, a unos 227 kilómetros de La Paz
El derrumbe se dio en un campamento de la cooperativa Quillacas, en el municipio de Teoponte, a unos 227 kilómetros de La Paz | Fuente: Andina/Referencial
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El subcomandante de la Policía Departamental, Andrés Paz Estrada, manifestó que este derrumbe se dio por las lluvias que afectaron el lugar.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tres mineros fueron rescatados con vida después de terminar sepultados por el derrumbe ocurrido afuera de un yacimiento de oro ubicado en la cooperativa Quillacas, en el municipio de Teoponte, a unos 227 kilómetros de La Paz, Bolivia.

El subcomandante de la Policía Departamental, Andrés Paz Estrada, manifestó que este suceso se dio por las lluvias que afectaron el lugar.

"Se ha producido un deslizamiento en la mina de la cooperativa Quillacas como consecuencia de la fuerte lluvia que cayó en el lugar y sepultó a tres personas que fueron rescatadas por una retroexcavadora", señaló a los medios de comunicación locales.

Los tres mineros rescatados fueron trasladados a hospitales de dos poblaciones cercanas, presentan contusiones en todo el cuerpo, aunque su estado de salud es estable. 

Según el subcomandante de la Policía, los mineros estaban en un campamento improvisado realizando trabajos de 'barranquilleros', es decir buscando residuos de oro al remover los sedimentos.

"Este trabajo fue advertido por el administrador de la mina, pero no hicieron caso y se exponen a estos riesgos", dijo Paz. Además, sostuvo que otros ocho mineros también fueron afectados por el derrumbe, pero lograron salir caminando del lugar.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Bolivia

Más sobre Latinoamerica

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA