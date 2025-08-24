Tres mineros fueron rescatados con vida tras estar enterrados por el derrumbe de un yacimiento en Bolivia

El subcomandante de la Policía Departamental, Andrés Paz Estrada, manifestó que este derrumbe se dio por las lluvias que afectaron el lugar.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tres mineros fueron rescatados con vida después de terminar sepultados por el derrumbe ocurrido afuera de un yacimiento de oro ubicado en la cooperativa Quillacas, en el municipio de Teoponte, a unos 227 kilómetros de La Paz, Bolivia.

El subcomandante de la Policía Departamental, Andrés Paz Estrada, manifestó que este suceso se dio por las lluvias que afectaron el lugar.

"Se ha producido un deslizamiento en la mina de la cooperativa Quillacas como consecuencia de la fuerte lluvia que cayó en el lugar y sepultó a tres personas que fueron rescatadas por una retroexcavadora", señaló a los medios de comunicación locales.

Los tres mineros rescatados fueron trasladados a hospitales de dos poblaciones cercanas, presentan contusiones en todo el cuerpo, aunque su estado de salud es estable.

Según el subcomandante de la Policía, los mineros estaban en un campamento improvisado realizando trabajos de 'barranquilleros', es decir buscando residuos de oro al remover los sedimentos.

"Este trabajo fue advertido por el administrador de la mina, pero no hicieron caso y se exponen a estos riesgos", dijo Paz. Además, sostuvo que otros ocho mineros también fueron afectados por el derrumbe, pero lograron salir caminando del lugar.