La ministra evangélica es conocida tras protagonizar el video " el niño viste de azul y niña viste de rosa". | Fuente: AFP

La ministra de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos del gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, Damares Alves, es acusada de hacerse pasar como misionera en la tribu Xingu y llevarse en 1998 a una menor de cinco años sin autorización. La denuncia señala que Kajutiti Lulu Kamayurá, ahora de 20 años, es presentada como hija adoptiva de Alves.

De acuerdo con la denuncia de Epoca, la adopción nunca fue formalizada legalmente. Ahora, su abuela paterna, Tanumakaru, reclama su extracción. Miembros de la tribu indican al medio que Damares se llevó a la niña irregularmente.

Según cuentan, Kajutiti Lulu dejó la aldea con el pretexto de que le iban a hacer un tratamiento dental en la ciudad y nunca más regresó. Ellos contaron que la ministra y Márcia Suzuki, amiga y su brazo derecho, se presentaron en la aldea como misioneras y dijeron que eran expertas en salud dental.

"Lloré y Lulu estaba llorando también porque iba a dejar a su abuela. Márcia se la llevó y dijo que iba la iba a mandar de vuelta, que cuando entrase de vacaciones la iba a mandar aquí”, narró Tanumakaru.

Respuesta de la ministra

El equipo de asesores de la ministra se contactó con el medio y señaló que ella se encontraba "a disposición para responder a las preguntas (...) sobre nuestros niños, sobre mi hija y sobre las familias". Sin embargo, en Brasilia indican que se negó a dar entrevista y respondió sólo a 14 preguntas puntuales sobre el reportaje.

"Todos los derechos de Lulu Kamayurá fueron observados. Ninguna ley fue violada. La familia biológica de ella la visita regularmente. Tíos, primos y hermanos que salieron con ella de la aldea residen en Brasilia. Todos mantienen una excelente relación afectiva”, respondió a una pregunta.

Al ser cuestionada sobre por qué Damares no regresó a la menor a su aldea, respondió que ella sí había regresado. "Ella dejó el lugar con la familia y jamás perdió contacto con sus familiares biológicos." Sin embargo, cuando se le consultó sobre por qué no adoptó formalmente a la menor, la ministra no respondió.