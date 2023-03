Canciller chileno: Aspiramos a que México "le pueda entregar al Perú" la presidencia de la Alianza del Pacífico

Alberto van Klaveren, canciller de Chile. | Fuente: Cancillería de Chile.

El canciller de Chile, Alberto van Klaveren, dijo este jueves que su país aspira a que Colombia, Chile, México y Perú, los cuatro países que integran la Alianza del Pacífico, logren un consenso tras recientes desavenencias políticas y México cumpla con entregar la presidencia pro tempore al gobierno del Perú, como corresponde este año.

En declaraciones a Tele 13 Radio dijo que "no puede haber Alianza del Pacífico sin el consenso de los cuatro países", pero consideró que los desencuentros, que se originaron luego del cambio de gobierno en el Perú tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022, corresponden a "una situación temporal" y que Chile espera "que con el tiempo pueda despejarse".

"Obviamente a lo que aspiramos nosotros es que se pueda lograr un consenso entre los cuatro países, que el Gobierno mexicano le pueda entregar al Perú la Presidencia. Eso no ha sucedido y mientras tanto estamos a la expectativa, pero la verdad es que por ahora el tema no se ve demasiado bien", manifestó.

Van Klaveren dio estas declaraciones un día después de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunciara una próxima videoconferencia con Gabriel Boric y Gustavo Petro, homólogos de Chile y Colombia, respectivamente, para conversar sobre qué hacer con la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico que él rechaza entregar al Gobierno de Dina Boluarte.

López Obrador rechazó en febrero pasado entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú, tras señalar que el Gobierno de Boluarte es “espurio”.

"Yo sostengo que el presidente legal y legítimo del Perú es Pedro Castillo, que está injustamente en la cárcel. Lo están acusando, desde que entró lo empezaron a acusar, y lo tienen en la cárcel", dijo ayer López Obrador en su habitual conferencia mañanera.

Estas críticas han sido replicadas por Gustavo Petro, y ayer, miércoles, tras una serie de declaraciones hostiles del mandatario colombiano hacia el gobierno de Dina Boluarte, la cancillería peruana anunció el retiro de su embajador en Bogotá, tal como se hizo a fines de febrero último con el embajador peruano en México.

Vacío político, pero no comercial en la Alianza del Pacífico

Van Klaveren lamentó la situación que atraviesa la Alianza del Pacífico y señaló que mientras no se consideré al Perú en las conversaciones de los gobernantes de los países que la integran "obviamente vamos a tener un vacío y esos nos preocupa". dijo a Tele13 Radio.



"La Alianza del Pacífico está integrada por 4 Estados y el cuarto Estado que no mencionó el presidente (de México), expresamente, es Perú. A Perú le correspondía la Presidencia este año y justamente ahí es donde no se observa el consenso entre los cuatro [...] lo que importa también (es) agregar a estos contactos a Perú", dijo y agregó que, por el momento, el consenso deseado "no se ve fácil".

El canciller chileno dijo que, no obstante los enfrentamientos de carácter político, el comercio entre los países de la Alianza del Pacífico continúa.

Afortunadamente tenemos acuerdos de libre comercio con nuestros tres socios (de la alianza) [...] El problema que se ha producido significa básicamente una cierta parálisis de la Alianza del Pacífico, pero eso no significa que se vean afectados nuestros vínculos comerciales", dijo.

"La verdad es que ha habido encuentros empresariales, ha habido eventos de carácter académico, pero, obviamente, a nivel político la situación está compleja", agregó.