Chile: se registró corte de luz en varias comunas de la región Metropolitana

Chile se ubica en el extremo sur de Sudamérca.
Chile se ubica en el extremo sur de Sudamérca. | Fuente: Unsplash
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La falla en el suministro eléctrico perjudicó a unos 550 000 usuarios.

Varias comunas de la región Metropolitana de Santiago, en Chile, reportaron un corte de luz en horas de la tarde de este lunes.

De acuerdo con medios chilenos, la interrupción del suministro eléctrico, ocurrida alrededor de las 3:40 p. m. (hora chilena), afectó a La Florida, Los Condes, Ñuñoa, Macul, Santiago Centro, Peñalolén, entre otros.

La empresa Enel, encargada de la distribución de energía de gran parte de los municipios de Santiago, señaló que la falla perjudicó a unos 550 000 clientes.

Por otro lado, Metro de Santiago informó que el incidente ocasionó el retraso en el servicio de las líneas 4, 4A y 5. 

Posteriormente, a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), aseguró que “toda la red está operativa y funcionando”.

El abastecimiento eléctrico en las comunas afectadas de la región Metropolitana de Santiago se viene restableciendo progresivamente, según el Coordinador Eléctrico Nacional.

Región Metropolitana Chile Corte de luz en Chile

