Atentado en Santiago | Fuente: AFP

El Gobierno de Chile aseguró esta semana "que es más complejo combatir el anarquismo que el terrorismo", después de que un grupo anarquista se adjudicara el envío de dos paquetes con artefactos explosivos en la capital: uno de ellos con un saldo de 8 agentes heridos y otro en la oficina de un exministro. "Son acciones individuales no coordinadas que lo hacen más complejo de combatir que el terrorismo, que son acciones articuladas donde hay grupos que se conocen, que interactúan en un espacio físico único y determinan cometer ciertos actos de violencia", señaló el subsecretario del Interior y Seguridad, Rodrigo Ubilla.

Según Ubilla, "los servicios de inteligencia chilenos estaban acostumbrados en la década del 80 y 90 a (combatir) actos terroristas, no a actos anarquistas". "El anarquismo no son grupos, son personas que adhieren a un concepto ideológico y actúan no necesariamente coordinadas. Su instrumento de relación son los medios tecnológicos. Cuando hablábamos de grupos terroristas hace 20 años uno los identifica con un nombre. Esa figura hoy día no se da", añadió.

Los atentados

Este lunes, el grupo "Cómplices sediciosos / Fracción por la venganza", que asegura ser anarquista, se adjudicó el envío de dos paquetes bomba, entregados por la estatal Correos de Chile, el pasado 25 de julio. Uno de ellos fue entregado en la 54 Comisaría de Carabineros, en la localidad de Huechuraba, en el norte de la capital chilena, que al ser manipulado por un funcionario explotó y dejó a ocho policías heridos de diversa consideración. 

El segundo, que fue desactivado por artificieros de la Policía, llegó a la oficina de Rodrigo Hinzpeter, que fue ministro del Interior en el primer Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), y que actualmente trabaja en una empresa privada. Ambos artefactos, según fuentes del Gobierno, tenían la potencia suficiente para haber causado víctimas mortales.

Asumieron la autoría

"Reivindicamos el envío de dos paquetes bomba compuestos de pólvora negra y dinamita dirigidos a Rodrigo Hinzpeter y al Mayor de Carabineros Manuel Guzmán de la 54 comisaria de Huechuraba", señalaba el mensaje publicado por los anarquistas bajo el título "Operación por la Expansión de las Hostilidades a los verdugos". "Nuestros enemigos son claros, no nos interesa ni buscamos dañar o herir a cualquier persona", señala la agrupación.

"Aun cuando sabemos que todos somos parte del funcionamiento del dominio, reconocemos que existen grados de responsabilidad y los destinatarios de nuestros envíos explosivos cuentan con un papel determinante tanto en la gestión y acumulación del capital como en el control y la represión estatal", precisó el texto del grupo que difundió su mensaje a través de las redes sociales. Hasta ahora, los esfuerzos de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones (PDI) por identificar a los autores o detenerlos han resultado infructuosos. EFE