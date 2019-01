El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel y su homólogo de Colombia Iván Duque. | Fuente: AFP

El presidente de Colombia, Iván Duque, le pidió a Cuba entregar a los diez miembros del ELN que integran la delegación de paz en la isla luego de ordenar el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura en su contra tras el ataque terrorista en Bogotá que dejó 20 cadetes muertos y 68 heridos.

"Yo quiero dejarle claro y hacerle un llamado respetuoso a ese Gobierno. Lo que se presentó esta semana no es una diferencia, no es la ruptura de ningún diálogo porque nosotros no habíamos hecho presencia en esa mesa esperando a que liberen los secuestrados y cesaran los ataques terroristas", dijo Duque en respuesta a un pronunciamiento de la Cancillería cubana.

Por lo anterior, sostuvo, "le pedimos a ese Gobierno que entregue a esos criminales para que se haga justicia".

¿Qué dijo Cuba?

Cuba condenó el atentado terrorista ocurrido en Bogotá el último jueves y al enterarse del pedido de Colombia para la captura de los negociadores de paz del ELN en la isla, su canciller Bruno Rodríguez se comprometió a respetar los protocolos de los diálogos entre el Gobierno de Colombia y el ELN, con sede en La Habana.



"Cuba actuará en estricto respeto a los Protocolos del Diálogo de Paz firmados entre el Gobierno y el ELN, incluido el Protocolo en Caso de Ruptura de la Negociación. Está en consulta con las Partes y otros Garantes", escribió Rodríguez en Twitter.

EFE