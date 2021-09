Presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei | Fuente: EFE

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, vacunó contra la COVID-19 este sábado personalmente a decenas de ciudadanos de un municipio metropolitano de la capital del país.



El mandatario acudió a la colonia Mártires del Pueblo del asentamiento humano Mario Alioto López Sánchez, uno de los más grandes de Centroamérica, en el municipio de Villa Nueva, contiguo a la Ciudad de Guatemala como parte del esfuerzo de "vacunación comunitaria" que su Gobierno inició un día antes.



El programa incluye, además, los municipios de Villa Canales y San Miguel Petapa, también con una densidad de población elevada y que son habitados como ciudades dormitorio por trabajadores de la Ciudad de Guatemala.



El gobernante aseguró que el programa comunitario contempla a mayores de 18 años para optar a la vacuna y que es parte de una estrategia para "acercar la vacuna a la población", pues "la mayor parte de las personas tiene que trabajar" y por eso, según él, no acuden a los centros de vacunación establecidos.



"Esos tres municipios (Villa Nueva, Villa Canales y San Miguel Petapa) son los que mayor densidad de contagio de (la variante) delta (de la COVID-19) han presentado en las últimas semanas", indicó Giammattei, quien además de vacunar este mismo sábado a varias personas, dijo que acudirá en los próximos días a otras colonias para verificar el procedimiento.



El mandatario guatemalteco es médico de profesión, aunque la mayor parte de su vida su dedicación ha sido la política. Fue director del Sistema Penitenciario en el Gobierno de Óscar Berger (2004-2008) y compitió desde 2007 en cuatro elecciones presidenciales hasta 2019, cuando ganó en la segunda vuelta a la exprimera dama Sandra Torres.

Estado de calamidad vigente

El mandatario aprovechó su comparecencia en el centro de vacunación para "practicar" lo aprendido como estudiante de medicina, dijo, pero también para exigir al Congreso de Guatemala que ratifique el decreto de estado de calamidad que envió esta mañana con el fin de contener el avance de la COVID-19 con algunas restricciones como un toque de queda nocturno desde las 20.00 horas a las 4.00 del día siguiente.



"No sé si el Congreso vaya a pasar o no el estado de calamidad. La restricción de movilidad es para evitar aglomeraciones y pasar casa por casa haciendo pruebas y poniendo la inyección", subrayó.



Aseguró que su Administración está "cumpliendo" con su deber, "pero si ellos (los diputados) no lo hacen ese sí es el maldito problema de ellos. Deberían de asumir la responsabilidad de cumplir con su deber", esgrimió.



El Congreso conoció en el pleno de la noche del sábado el decreto presidencial del nuevo estado de calamidad, pero aún restan dos lecturas más en los dos días consecutivos para determinar si lo aprueba o rechaza por mayoría simple (81 votos de 160).



Guatemala suma 12.155 fallecidos a causa de la enfermedad y 484 263 contagios confirmados en total, de los cuales 52 467 casos están activos.

EFE

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: 90% de pacientes en UCI no tenían ninguna vacuna