Dictan detención contra Evo Morales tras faltar nuevamente a audiencia por presunto abuso sexual a menor

El Órgano Judicial de Bolivia dictó orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, tras faltar por segunda vez a la audiencia en la que se debía resolver un pedido de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de trata agravada de una menor durante su mandato.

El tribunal de Tarija, presidido por el juez Nelson Rocabado, declaró al exmandatario en "rebeldía" por su inasistencia, además dictó otras medidas en su contra como mandato de arraigo nacional, la anotación preventiva de bienes y la congelación de sus cuentas.

"Se dispone [que] se libre mandamiento de aprehensión en contra del imputado (Evo Morales)", dictó el magistrado en la audiencia que fue transmitida por el canal estatal Bolivia TV.

Juzgado rechazó argumentos de la defensa

Durante la audiencia, la defensa legal del líder del Movimiento al Socialismo (MAS) alegó que su patrocinado no pudo asistir debido a que sufre una bronco neumonía y una bradicardia. Al respecto, el magistrado consideró que estos argumentos "no son elementos legítimos" para no haberse presentado a la audiencia.



Además, denegó una recusación planteada por la defensa, en la que se planteaba que la autoridad judicial habría actuado con falta de imparcialidad en el proceso.

Por su parte, el abogado de Morales, Jorge Pérez, alegó que el proceso es "ilegal", ya que su defendido"nunca" fue notificado de la audiencia. Además, consideró que el tribunal habría incurrido en "prevaricato" al procesarlo por segunda vez en un mismo caso que, según alegó, ya fue resuelto años atrás.

"El expresidente Evo Morales es una persona inocente, perseguida políticamente", sostuvo.

Cabe resaltar que la Fiscalía ya había emitido una orden de detención contra el exmandatario en octubre de 2024, durante la fase de investigación, para que sea conducido a una sede del Ministerio Público a declarar. Sin embargo, Morales no se allanó al proceso.

Según informó la agencia EFE, esta es la segunda ocasión en la que Morales no asiste a una citación del Órgano Judicial, luego de que el martes pasado sus abogados presentaron un certificado médico que indicó que debía guardar reposo total por una bronconeumonía. Ante ello, el juez impuso un plazo de 48 horas para que el imputado demostrara su enfermedad, lo cual no ocurrió sino hasta el desarrollo de la audiencia de hoy.

"Está declarado rebelde. ¿Qué significa esto? Que el juicio se va a suspender hasta que él aparezca", dijo a la prensa Sandra Gutiérrez, fiscal a cargo del caso, al término de la diligencia.

Evo Morales fue declarado en "rebeldía" por el Órgano Judicial boliviano. Fuente: Andina

El caso

Según información de la agencia AFP, la acusación del Ministerio Público indica que Morales inició una relación con una menor de 15 años en 2015, cuando era presidente, y los padres de la adolescente consintieron la unión a cambio de beneficios. Fruto de la relación nació una hija un año después.

De acuerdo con el expediente de investigación, los padres de la menor la inscribieron en la "guardia juvenil" de Morales "con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios (...) a cambio de su hija menor".

Morales, de 65 años, rechaza los cargos y argumenta que una investigación por los mismos hechos fue desestimada en 2020.

En esa ocasión fue investigado por estupro, un delito que implica acceso carnal con una menor de entre 14 y 18 años. Esta vez, la Fiscalía se concentra en un caso de presunta trata y que según la fiscal Sandra Gutiérrez tendría una pena de "10 a 15 años de prisión".