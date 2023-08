"Tenían que protegerlo": hija de Fernando Villavicencio cuestionó a seguridad de su padre tras atentado

Latinoamerica “Tenían que protegerle”: hija de Fernando Villavicencio cuestionó a seguridad de su padre tras atentado en Ecuador

“Ellos tenían que protegerle”. Así se expresó Tania Villavicencio, hija del fallecido Fernando Villavicencio, luego de cuestionar al servicio de seguridad que debía velar por la integridad del candidato presidencial (Movimiento Construye) asesinado a balazos cuando salía de un mitin político realizado en un colegio de Quito, Ecuador, el miércoles 9 de agosto.

Tania Villavicencio es hija del fallecido periodista y aspirante a la presidencia ecuatoriana. | Fuente: RPP

El equipo de RPP Noticias captó el preciso instante en que la joven llegó a las instalaciones de la funeraria Memorial, en el norte de la capital ecuatoriana, donde fueron velados los restos del periodista y político de 59 años.

Tania comentó a los medios locales e internacionales que, previo al asesinato de su padre, percibió la poca protección de la Policía ecuatoriana, pese a las amenazas de muerte que el comunicador recibió por parte de grupos criminales como “Los Choneros” y su cabecilla Adolfo Macías, alias “Fito”.

“Él siempre me decía que ‘mi única protección era que no tengo miedo y, si tiene que pasar algo, pasará’. Ahora pasó así, pero del tema policial no sé, algunas veces estuve con él y no sentía que la Policía hiciera mucho”, relató mientras sostenía un cuadro de su padre.

“Pienso que si ellos [personal de seguridad] tenían que protegerle, no cumplieron con lo que tenían [que hacer]”, agregó.

“Nos preparó toda la vida para esto”

La joven narró que su padre había preparado a su familia para este escenario, debido al riesgo que representaba su trabajo como periodista de investigación y los destapes de casos de corrupción, sobre todo durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

“Mi papi nos preparó toda la vida para esto. Muchas veces nos dijo, si yo muero – porque le decíamos ¿por qué te expones tanto, papi? – ustedes van a tener un ejemplo de vida. Prefiero mostrarles esto y morir a ser un hombre que está triste sin cumplir sus sueños en la casa”, aseveró.

“Nunca tuvo miedo, por eso llegó tan lejos”, agregó.

Finalmente, Tania Villavicencio expresó su intención de dedicarse al trabajo social con niños y jóvenes en estado de vulnerabilidad para evitar que caigan en las garras de la delincuencia y del crimen organizados, males que azotan al vecino país del norte.