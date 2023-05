Guillermo Lasso no tiene impedimento para postular a elecciones tras aplicar 'muerte cruzada', dice su abogado

Latinoamerica Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, no tiene impedimento para postular a elecciones, afirma su abogado

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó este miércoles la ‘muerte cruzada’ para disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones legislativas y presidenciales, en el marco de la crisis política que atraviesa el vecino país.

El mandatario ecuatoriano aplicó esta medida, amparada en la Constitución del país, un día después de comparecer ante la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, por el pedido de destitución por el supuesto delito de peculado. Se trataba del segundo intento de vacancia en apenas dos años de gobierno.

Tras el anuncio de Lasso, quien ahora gobernará a través de decretos por un plazo de hasta seis meses, el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá fijar inmediatamente la fecha de los nuevos comicios en Ecuador para que se culmine el periodo 2021-2025.

¿Postulará Guillermo Lasso?

Ante este panorama, surgen interrogantes sobre una posible candidatura del exbanquero al nuevo proceso electoral. Su abogado, Pablo Encalada, explicó a RPP Noticias que, tras la aplicación de la ‘muerte cruzada’, no existe impedimento para que el mandatario y los asambleístas destituidos se presenten a los comicios.

“Él va a seguir siendo presidente y no tiene ni un impedimento para ser candidato; ni los asambleístas destituidos tienen impedimentos. Esta elección no corre como una reelección, porque en nuestro país se establece que solo una vez pueden ser reelegidos, pero en este caso, de muerte cruzada, no aplica como reelección”, detalló.

En La Rotativa del Aire, el letrado también precisó que lo ocurrido en Ecuador no se podría comparar a los antecedentes del Perú, donde en los últimos años se registró una disolución del Congreso (2019) y hasta dos vacancias presidenciales: Martín Vizcarra (2020) y Pedro Castillo (2022).

“No se asemeja a nuestra situación porque lo que ha hecho el presidente [Guillermo] Lasso, en función a una atribución constitucional, es disolver el Congreso, no para ser un presidente sin contrapesos, sino ante la crisis política y constante boicot de la Asamblea Nacional”, aseveró.

Consultado si es que el dignatario ha expresado su interés de presentarse a las nuevas elecciones, Encalada respondió: “Es el candidato natural, el idóneo para presentarse. La novedad sería que no lo sea”.

Si bien el letrado dijo desconocer los detalles, el presidente de Ecuador expresó a fines de 2022 su intención de buscar una reelección en 2025 para un segundo mandato.