Peligrosa banda ecuatoriana 'Los Choneros' tiene alianzas "con estructuras criminales peruanas", advirtió especialista

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Katherine Herrera estuvo esta tarde en La Rotativa del Aire. | Fuente: RPP

La especialista ecuatoriana Katherine Herrera, consultara política en seguridad pública y de Estado, advirtió que la organización criminal ‘Los Choneros’, declarada como terrorista por Estados Unidos, tiene “alianzas con estructuras criminales peruanas”, para diversos delitos, entre los que mencionó la minería ilegal.

“Claro, ‘Los Choneros’ están teniendo alianzas con estructuras criminales peruanas para temas de minería ilegal, pero también para temas de trata de personas, como explotación sexual. Pero, en ese caso, yo no suelo mencionar al tema de ‘Los Choneros’”, comentó en La Rotativa del Aire.

“También tenemos información de cómo ‘Los Tiguerones’, pues está realizando o está en esta disputa con el ‘Tren de Aragua’, para ejercer explotación sexual, en caso de trata de personas”, agregó.

De acuerdo con la experta, existe en Ecuador una pugna de bandas criminales por el control de territorios, lo cual obliga a estas a desplegarse y “tener alianzas temporales con estructuras criminales peruanas para abrir un nuevo mercado”.

“El debilitamiento del Estado, es decir, donde no hay una presencia efectiva, integral, (...) eso se constituye como una oportunidad para estas estructuras criminales que comienzan a emplear una gobernanza criminal dentro de esa zona”, manifestó.



Bandas declaradas terroristas

Como se recuerda, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este jueves, en Quito, que su país designó a las bandas criminales ecuatorianas ‘Los Lobos’ y ‘Los Choneros’ como grupos terroristas, en línea con la ofensiva que Washington encabeza contra el crimen organizado en Latinoamérica.

Se trata de las dos bandas criminales más grandes y poderosas de Ecuador, a las que el Gobierno del presidente Daniel Noboa, con el que Rubio se reunió en la capital ecuatoriana, ya declaró como terroristas a inicios de 2024 junto con otros grupos causantes de una escalada de violencia sin precedentes en Ecuador.

“Hoy vamos a designar a ‘Los Lobos’ y a ‘Los Choneros’ como organizaciones terroristas”, anunció Rubio durante una rueda de prensa con la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, tras una reunión con Noboa en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo ecuatoriano.

“Son narcoterroristas”, insistió Rubio, que recordó que en Ecuador estos grupos no solo se dedican al narcotráfico sino también a la minería ilegal.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis