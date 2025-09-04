Apu de Condorcanqui denuncia pérdida de soberanía en el Cenepa por avance de banda ecuatoriana Los Choneros, dedicada a la minería ilegal

En declaraciones a la Rotativa del aire de RPP, el apu Romer Orrego Ikam indicó que miembros de esta organización criminal ecuatoriana se han instalado en la zona para crear una carretera clandestina y sacar mineral obtenido de extracciones ilegales.

El apu Romer Orrego Ikam, líder indígena de la provincia de Condorcanqui en el departamento Amazonas, denunció este jueves el avance de la organización criminal ecuatoriana Los Choneros, que cruzan la frontera que nos separa con el país norteño.

En declaraciones a La rotativa del aire de RPP, el apu manifestó que estos delincuentes han ingresado a la frontera del distrito del Cenepa y se han instalado para crear una carretera clandestina, mediante la cual sacan mineral obtenido de extracciones ilegales.

Orrego denunció, en esa línea, que filtraciones de los operativos de interdicción que realizan el Ejército y la Policía Nacional del Perú. Según comentó, siempre que se va a realizar una intervención, los delincuentes tienen un aviso y esconden sus herramientas.

“En el momento de la interdicción que va a realizar el Ejército peruano, interdicción entre comillas, porque eso no es interdicción, de manera sistemática, telepáticamente se comunicarán, ese es el término que no logro descifrar, ya sabe todo el mundo que va a haber interdicción y de pronto utilizan a los niños como escudo y los llevan a las dragas y a los sectores donde están trabajando”, indicó.

"Están adoctrinando"

Asimismo, el líder indígena denunció que las actividades ilícitas de estos extranjeros no solo están enfocadas en la minería y los acusó de estar corrompiendo a la juventud y niñez Aguajún y Wampis.

“Lo más indignante es que están adoctrinando a mis hermanos Aguajún con esta ideología, ahora ya nadie habla de la protección del medio ambiente, ya no tienen esa sensibilidad, hablan en contra del Estado, del Gobierno, del abandono”, manifestó.

“Se está expandiendo y lo peor de todo es que esto viene trayendo diferentes consecuencias, por ejemplo, es fuerte señalarlo, pero es momento de que se enteren de la verdad, se está promoviendo la pornografía infantil en estos momentos en el sector Santiago y en el Cenepa”, añadió.

Denuncia pérdida de soberanía

Ante esta situación, el apu instó a la presidenta Dina Boluarte a que tome acciones para frenar este avance de la delincuencia internacional y que mediante Cancillería se realicen las coordinaciones para instalar un puesto de vigilancia. Según advirtió actualmente se ha perdido la soberanía en la frontera del Cenepa.

“Por otro lado, invitar a la Cancillería, porque los que directamente sacan como de su casa son los ecuatorianos, utilizando a los hermanos Aguajún y Wampis. Los embajadores deben tener acciones concretas y de manera inmediata para poder instalar ahí el puesto de vigilancia, pero con verdaderos militares que nos representen verdaderamente, porque todos están coludidos lamentablemente con la corrupción y es difícil de frenar y eso no es reciente eso viene de décadas. Prácticamente la soberanía del país aquí en la frontera del Cenepa, la hemos perdido”, sostuvo.