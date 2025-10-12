Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Suman 47 muertos, 38 desaparecidos y daños mayores en 150 municipios por fuertes lluvias en México

Zonas afectadas por las fuertes lluvias en Huehuetla (México).
Zonas afectadas por las fuertes lluvias en Huehuetla (México). | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El fenómeno afectó los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro y Veracruz.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Gobierno de México reportó este domingo 47 personas fallecidas y 38 desaparecidas, tras las fuertes lluvias que azotaron al país en los últimos días, dejando miles de damnificados y graves afectaciones en 150 municipios.

Según el último reporte de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), los 47 fallecimientos fueron notificados por los gobiernos de los estados centrales de Hidalgo (16), Puebla (12), Querétaro (1), y del estado oriental de Veracruz (18).

Además, la CNPC informó de 38 personas no localizadas en los estados de Hidalgo (17), Puebla (15) y Veracruz (6).

"El Gobierno de México expresa su solidaridad con las familias afectadas y mantiene acciones de acompañamiento y apoyo integral, a fin de garantizar que reciban la atención y los recursos necesarios en este proceso", apuntó la autoridad.

El reporte también actualizó el recuento de municipios afectados, que suman 150, en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí (centro).

En Veracruz, la CNPC registró 70 municipios afectados, con 29.267 viviendas con afectaciones y la habilitación de 50 refugios temporales para 2.871 damnificados.

También se reportaron 81 localidades incomunicadas en seis municipios de Veracruz, con aproximadamente 537 habitantes.

Perturbación Tropical 90-E

En Puebla, se informó de 38 municipios con daños mayores, 16 000 viviendas dañadas y cinco refugios habilitados para 691 damnificados, además de 91 localidades incomunicadas en 17 municipios.

En Hidalgo, hay 22 municipios afectados, con 74 localidades incomunicadas en 21 de ellos, además de 1 217 viviendas dañadas y 15 refugios temporales con 403 personas.

En Querétaro, se reportaron ocho municipios afectados, con una localidad de 600 personas incomunicadas, así como 150 viviendas dañadas y ocho refugios temporales para 48 personas.

Y en San Luis Potosí, hay 12 municipios afectados, con 12 localidades afectadas en dos de ellos, donde habitan alrededor de 2 215 personas; además de 1 559 viviendas con daños y un refugio habilitado.

El Gobierno mexicano precisó en el comunicado que las fuertes precipitaciones que azotaron al país del 6 al 9 de octubre, fueron principalmente ocasionadas por la Perturbación Tropical 90-E.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
México Fuertes lluvias en México

RPP TV

En Vivo

Más sobre Latinoamerica

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA