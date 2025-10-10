México pide liberación de Pedro Castillo tras vacancia de Dina Boluarte

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este viernes la liberación y un juicio justo para el expresidente de Perú, Pedro Castillo (2021-2022), al hablar sobre la destitución de la ahora expresidenta Dina Boluarte.

"Fue un golpe de Estado el que destituyó al presidente Castillo, nuestra solidaridad siempre con él, y creo que fue por unanimidad la destitución (de Boluarte) ¿verdad? Nuestra insistencia en que se libere a Castillo y que tenga un juicio justo”, señaló Sheinbaum en su conferencia diaria en Ciudad de México.

Explicó que en el caso de Perú "una buena parte de la destitución de Pedro Castillo o una de las razones o unas razones profundas tiene que ver con un racismo y un clasismo muy grande, que no solo hay en Perú, sino en muchos países y particularmente en América Latina (...) eso tuvo mucho que ver en la destitución de Castillo".

"Un pueblo debe determinar cómo se gobierna. Así como nosotros (México) no queremos que nadie intervenga en las decisiones de nuestro país, de cómo nos gobernamos, así debe ocurrir en todos los países. La autodeterminación de los pueblos y la democracia, que se defina democráticamente quién gobierna, pero poniendo por encima de todo que es el pueblo de cada país el que debe decidir", argumentó.

La vacancia de Dina Boluarte

Boluarte fue destituida este jueves de manera fulminante en el Congreso de Perú controlado por un grupo de partidos de derecha que la había sostenido desde que asumió el poder y que ahora la expulsa del sillón presidencial de forma abrupta y con la mirada puesta en las elecciones generales convocadas para abril de 2026.

Tras aprobar con 122 votos a favor la "permanente incapacidad moral" de la mandataria para hacer frente al auge del crimen organizado en el país, la vacante de Boluarte fue ocupada de manera interina por el presidente del Parlamento, el derechista José Jerí, que inmediatamente fue investido como jefe de Estado y se convirtió en el séptimo presidente de Perú en apenas nueve años.

La primera mujer presidenta de Perú quedó destituida tras dos años y diez meses en el cargo, sancionada por los partidos a los que había confiado poder llegar hasta el 28 de julio de 2026, tras haber sido elegida vicepresidenta de Pedro Castillo en 2021 y sucederle en el cargo cuando intentó un fallido golpe de Estado para evitar su destitución por el mismo Congreso.

Boluarte rehusó asistir al hemiciclo y durante toda la jornada no salió del Palacio de Gobierno hasta que se consumó la destitución y ofreció un mensaje a la nación en el que se dedicó a enumerar las cifras de su gestión.

Perú vive una convulsión política desde 2016, donde ningún presidente ha podido completar un mandato completo y todos han terminado destituidos por un Parlamento opositor al que no podían dominar.