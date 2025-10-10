Amistoso internacional: Se enfrentan México y Colombia en duelo amistoso

En la previa de México vs Colombia, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 20:00 horas en el AT&T Stadium.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Colombia será mañana el rival de México en un encuentro de carácter amistoso. AT&T Stadium será el escenario del choque que se jugará a partir de las 20:00 horas.

Últimos resultados de México en partidos

México viene de empatar ante Rep. de Corea por 2-2.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 16 de diciembre, en Amistosos del torneo Amistosos Internacionales 2023, y Colombia se quedó con la victoria por 2 a 3.

Fecha y rival de México en el próximo partido

Octubre: vs Ecuador: 14 de octubre - 23:30 (hora Argentina)

Fecha y rival de Colombia en el próximo partido

Octubre: vs Canadá: 14 de octubre - 21:00 (hora Argentina)

Horario México y Colombia, según país