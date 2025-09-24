Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP218 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿cómo elegirán los peruanos a los próximos senadores?
EP 218 • 04:13
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45

Temblor en Venezuela se siente en regiones del norte de Colombia

Temblor en Venezuela se siente en regiones del norte de Colombia
Temblor en Venezuela se siente en regiones del norte de Colombia | Fotógrafo: Foto referencial: Andina
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor ocurrió a las 17:21 hora local de Colombia, a una profundidad superficial con epicentro en Mene Grande, en el estado venezolano de Zulia, fronterizo con Colombia, y doce minutos después hubo una réplica de magnitud 4,3.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un temblor de magnitud 6,1 con epicentro en Venezuela, seguido de una réplica de 4,3, se sintió este miércoles en algunas partes de Colombia, aunque sin causar víctimas ni daños, informaron las autoridades.

Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor ocurrió a las 17:21 hora local de Colombia (22:00 GMT), a una profundidad superficial con epicentro en Mene Grande, en el estado venezolano de Zulia, fronterizo con Colombia, y doce minutos después hubo una réplica de magnitud 4,3.

El sismo se sintió en algunas partes de Colombia, principalmente en ciudades de la costa atlántica, como Barranquilla y Cartagena, y en Medellín, en el noroeste del país.

"Tembló muy fuerte en Medellín. Pendiente con los organismos de socorro de cualquier alerta o afectación", dijo en su cuenta de X el alcalde de esa ciudad, Federico Gutiérrez.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señaló por su parte que el sismo ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros, y agregó que, según la Autoridad Nacional Marítima Colombiana (Dimar), "no existe amenaza de tsunami para la costa Caribe de Colombia tras el sismo de 6,1 en Venezuela". EFE

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Venezuela sismo

Más sobre Latinoamerica

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA