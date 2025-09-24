Últimas Noticias
Áncash: un sismo de magnitud 4.3 se sintió esta tarde en Casma

Sismo en Áncash
Sebastián Acosta

por Sebastián Acosta

De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo se localizó a 5760 kilómetros al suroeste del distrito de Casma.

Un sismo de magnitud 4.3 se sintió la tarde de este miércoles en el distrito de Casma, provincia de del mismo nombre, en la región Áncash.

De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento sísmico se produjo a las 1:39 de la tarde.

La entidad precisó, además, que el temblor se localizó a 59 kilómetros al suroeste de Casma y tuvo una profundidad de 57 kilómetros.

Intensidad y prevención

El movimiento tuvo una intensidad de grado II-III para Casma dentro de la escala de Mercalli, por lo que pudo ser sentido por algunas personas dentro de edificios y algunas en la calle. 

Ante la eventualidad de un sismo de gran magnitud, el Instituto de Defensa Civil (Indeci) recomienda tener lista una mochila de emergencia.

¿Qué hacer frente a un sismo?

Ante estos fenómenos naturales, el Indeci recomienda conservar la calma en todo momento; alejarse de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación.

De igual forma, en caso no se pueda salir de casa, insta a ubicarse en la zona de seguridad interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muro estructurales.

Áncash Sismo Temblor Instituto Geofísico del Perú

