Al menos 33 gazatíes murieron a causa de la ofensiva de Israel en la Franja

Al menos 33 gazatíes murieron el jueves en Gaza y 146 heridos llegaron a los hospitales del enclave a causa de los bombardeos y ataques del Ejército israelí contra la Franja, informó este viernes el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en el enclave.

Con estas víctimas, el número de fallecidos en la Franja desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 asciende a 65 mil 174, mientras que los heridos alcanzan los 166 mil 71.

Además, a lo largo de toda la Franja continúan sin poder ser rescatados cadáveres que quedaron bajo los escombros o en zonas de difícil acceso para los rescatistas.

Otras cuatro personas fallecieron a lo largo del miércoles por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición, detalló Sanidad en otro comunicado.

Con ellas, ya son 440 las víctimas mortales del hambre en Gaza, desde octubre de 2023, entre ellas 147 menores de edad.

Muertes por hambre se dispararon en julio

Las muertes relacionadas con el hambre se dispararon en julio de este año, tras las once semanas en las que Israel bloqueó completamente el acceso de ayuda humanitaria al enclave (entre marzo y mayo) y su limitada entrada las semanas posteriores.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, en la que ya han muerto más de 65 mil palestinos, entre ellos más de 19 mil niños.