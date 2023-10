Casa de peruana fue bombardeada en la Franja de Gaza, según embajador de Perú en Egipto

Medio Oriente Casa de peruana fue bombardeada en Franja de Gaza, según embajador de Perú en Egipto

El embajador de Perú en Egipto, José Guillermo Betancourt, confirmó en RPP Noticias que la casa de una ciudadana peruana fue bombardeada en la Franja de Gaza. Ella y su familia se encuentran en buen estado de salud, sin embargo, se quedaron sin vivienda y temen por sus vidas.

Se trata de una ciudadana peruana, nacida en Chimbote, identificada como Feker Hajabed. La mujer se casó con un palestino y tiene tres hijos menores de edad. Ella salió del Perú desde los 8 años y emigró hasta esta zona del Medio Oriente.

Hajabed y su familia vivían en el sur de la Franja de Gaza, zona bombardeada por Israel. Tras quedarse sin vivienda, ella se ha refugiado en la casa de una familia palestina.

“He conversado con la señora nacida en Chimbote, quien me ha manifestado que ella y su familia están bien pero que su casa y toda la cuadra en donde ella vivía ha sido bombardeada. Que ya su casa es irreconocible. Ella no estaba en ese momento en su casa, habían ido a buscar alimentos y ahora está en una casa de una familia palestina”, contó el diplomático.

La embajada de Perú en Egipto pudo tener contacto con la señora Feker Hajabed a través de una prima de ella, que vive en los Estados Unidos. Tras comunicarse con ella, Guillermo Betancourt afirmó que la compatriota pidió ayuda para ser evacuada de la Franja de Gaza.

“La señora Feker, nacida en Chimbote, que salió del Perú desde los ocho años de edad, que se casó con palestino y tiene 3 hijos menores de edad, ha sido ubicada a través de una prima que vive en los Estados Unidos. Hemos logrado conversar con la señora Feker. Ha expresado su interés de ser evacuada, de salir de Gaza”, explicó.

Según información de embajador, los ciudadanos que se encuentran en la Franja de Gaza están viviendo momentos de terror. Además, no encuentran alimentos, no hay luz, no hay electricidad y las comunicaciones por internet y celular son muy complicadas.

Trabajos de evacuación

El embajador José Guillermo Betancourt sostuvo que se está trabajando para poder evacuar a los ciudadanos peruanos en la Franja de Gaza, pero que las condiciones para sacarlos son muy complicadas por los contantes bombardeos.

“Eso es lo que estamos trabajando con la cancillería de Egisto. Por el lado egipcio ya está autorizado el ingreso, el puesto fronterizo de Rafah está abierto para recibir a los nacionales extranjeros que van a ser evacuados de Gaza. Pero el tema es que las condiciones no están dadas para que se desplacen desde el punto donde están en Gaza hasta la línea de frontera porque hacerlo es poner el riesgo sus vidas”, afirmó.