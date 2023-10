Embajador de Perú en Egipto confirma que niña peruana y su madre en Gaza "están bien" y cerca a línea de frontera

África Embajador peruano en Egipto, Guillermo Betancourt: "La niña y su madre están bien"

Peruanos en Gaza: niña de 6 años y su madre "se encuentran bien" | Fuente: RPP

El embajador peruano en Egipto, Guillermo Betancourt, confirmó este miércoles que la niña peruana de 6 años que se encuentra en Gaza junto a su madre palestina "está bien" y esperan las mejores condiciones para acercarse al puesto fronterizo de Rafah, entre la Franja de Gaza y del citado país africano.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, el diplomático aseguró que logró comunicarse telefónicamente con la madre de la menor "luego de mucho esfuerzo", quien está muy agradecida con la Cancillería peruana y con la Embajada del Perú en Egipto.

"La información que deseo compartir es que en este momento la niña y su madre están bien. Yo he podido conversar con la madre de la niña peruana y ella en estos momentos se encuentra bien, a buen recaudo, y esa es una noticia muy positiva que deseo anunciar a través RPP", afirmó.

Guillermo Betancourt indicó que la niña peruana y su madre se encuentra en una localidad palestina cercana, sin precisar el nombre, pero aseguró que está a 20 kilómetros del cruce fronterizo.

"Y la madre me dijo: 'embajador estamos bien, estamos a buen recaudo, yo y mi hija estamos bien. Estamos esperando que las condiciones sean favorable para poder acercarnos al puesto fronterizo de Rafah e ingresar a territorio egipcio'. (...) He hablado con la madre de la niña y me dice que están bien, que la situación sigue muy delicada, cortes de electricidad, de agua, de servicios, de internet, de comunicaciones, solo hay acceso por un breve periodo de tiempo", expresó.

Palestinos con doble nacionalidad esperan para cruzar el cruce fronterizo de Rafah con Egipto, en el sur de la Franja de Gaza, el 16 de octubre de 2023. | Fuente: EFE

"No pueden acercarse al puesto fronterizo"

Además, Guillermo Betancourt recomendó a la madre mantener la calma, a pesar de la "situación delicada" en una zona donde aún registra la caída de misiles. Asimismo, el embajador aclaró que Egipto está dispuesto a aceptar ciudadanos peruanos por lo que se "hace todo lo necesario" para que la niña peruana pronto pueda ingresar a territorio egipcio en su proceso de retorno al Perú.

"Esta familia está al sur de Gaza acercándose al puesto fronterizo con Egipto, sabemos que la zona por donde están ha recibido bombardeos y ataques con información de buena fuente y esa es la razón de porqué no pueden acercarse al puesto fronterizo", manifestó.

La cifra de palestinos fallecidos en la Franja de Gaza desde el comienzo de la guerra entre Israel y las milicias de Hamás alcanzó este miércoles los 3 478 y el número de heridos se elevó a más de 12 065 heridos, según informó el Ministerio de Sanidad Palestino.



Israel lleva doce días bombardeando Gaza tras el ataque terrorista lanzado por el brazo armado de Hamás el pasado 7 de octubre, que dejó más de 1 400 muertos en su territorio.