Medio Oriente Conflicto entre Israel e Irán "está entrando en una espiral peligrosísima", dice internacionalista Ramiro Escobar

El internacionalista Ramiro Escobar consideró que se está ingresando en una "espiral peligrosísima" luego del reciente ataque con misiles de Irán contra el territorio de Israel, el cual tendrá una respuesta aún mayor por parte del Ejército israelí luego de la advertencia de su primer ministro, Benjamín Netanyahu.

"Cuando se produzca ese ataque, que incluso Estados Unidos ha autorizado (...) Irán va a responder. Entonces la espiral va a seguir creciendo. Irán no tiene muchos aliados regionales que pueden involucrarse en una guerra", dijo en diálogo con RPP.

Pese a no contar con dichos aliados, precisó que Irán cuenta con fuerzas aliadas en el Líbano, Hezbolá, así como bases militares en Irak y Siria, lo cual podría producir una reacción en cadena ante una respuesta de Israel.

"Ha habido ataques sobre territorio israelí desde Irak y en ese momento hay como seis frentes de guerra abiertos, uno en Yemen, los hutíes, también aliados de Irán, otro en el Líbano, otro en Cisjordania, otro en Gaza y otro en Irak. Entonces, es una situación muy complicada que podría ser que en algún momento las cosas se salgan de control, como creo que ya se están saliendo", refirió.

Si bien precisó que, en el ámbito militar, Irán es "mucho menos poderoso" que Israel, la movida hecha por Teherán se explicaría en no mostrar esta debilidad y evitar que su enemigo "avasalle con todos sus intereses y aliados en la región".

"Eso complicaría no solo la prédica y la presencia del poder del Ayatola Jomeini y de todos los aliados de Irán, e incluso del mundo árabe que en este momento está, si bien no se involucró en la guerra, está muy distanciado Israel y esto complica las posibilidades de paz en Oriente Medio en general y la posibilidad de una solución justa para la causa palestina", sostuvo.

Netanyahu "está dispuesto a todo"

Sobre la posible respuesta armada de Israel ante el más reciente ataque, aseguró que Netanyahu "está dispuesto a todo", como ocurrió con el ataque cibernético a los bíperes y otros dispositivos de miembros del Hezbolá en Beirut, así como en la incursión terrestre en la frontera del sur del Líbano.

Pese a que Israel se estaría "desprestigiando" con esta avanzada bélica, que incluso ha generado protestas en diferentes puntos de su país a fin de llegar a un acuerdo para la liberación de rehenes, Escobar consideró que no se asoma una pronta solución para resolver los conflictos en la región.

"Está en una lógica bélica incontenible y pareciera que no se da cuenta de que no se va a acabar el problema con esto, los odios van a estar ahí, Hezbolá y Hamás no se va a acabar bélicamente porque lo que va a ocasionar esto es perpetuar el odio y hacer que nuevas personas se metan a Hamás, a Hezbolá, surjan nuevos grupos y el odio", aseveró.