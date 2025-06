Conflicto entre Israel e Irán ha cobrado más de 200 muertes hasta el momento, la gran mayoría del país persa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El conflicto bélico entre Israel e Irán, cuyo punto de inicio fue el ataque del país hebreo registrado la madrugada del último viernes, viene causando estragos no solo a objetivos militares o del sistema nuclear iraní, sino también a la población civil, principalmente de la nación persa.

Según medios de comunicación de Irán, que citan cifras del ministerio de Salud de ese país, hasta el mediodía de ayer, sábado, se había registrado 128 muertos y alrededor de 900 heridos, luego de los bombardeos israelíes. Entre las víctimas mortales se cuentan altos mandos militares, científicos nucleares, pero también niños.

La noche del último viernes, al menos 60 personas murieron, 20 de ellas niños, en un ataque contra un edificio residencial de Shahid Chamran en Teherán, según reportó el medio iraní Press TV. El diario Tehran Times confirmó que en el edificio atacado de 14 plantas vivían empleados del Ministerio de Defensa, el cual fue alcanzado por proyectiles israelíes.

Ese mismo día, el representante iraní ante las Naciones Unidas, Amir-Saeid Iravani, había señalado que 78 personas murieron y al menos 320 resultaron heridas. La "abrumadora mayoría", según indicó, eran civiles.

No obstante, los ataques mutuos han continuado este domingo. Las últimas horas, los bombardeos a Teherán alcanzaron el cuartel de Comando de la Policía capitalina y varias zonas residenciales. La agencia local Tasnim informó de que el Cuartel General de la Policía de Teherán fue alcanzado por un dron, que provocó “daños menores” e hirió a “varios agentes”.

Además, cinco coches bomba explotaron este domingo en Teherán, informó la agencia estatal IRNA.

“El régimen israelí está detonando coches bomba en Teherán después de que las sistemas de defensa antiaérea repeliesen con éxito una ola de bombardeos”, indicó el medio oficial.

Civiles iraníes fueron heridos este domingo por los bombardeos israelíes. Fuente: EFE

Por su parte, el ministro de Salud de Irán, Hossein Kermanpour, confirmó este domingo que el balance de víctimas mortales por los ataques israelíes alcanza las 224 personas, además de registrar más de un millar de heridos.

Kermanpour publicó las cifras en un mensaje de X, donde también informó que un total de 1.481 personas han sido hospitalizadas a raíz de los bombardeos, entre las cuales se cuentan las personas fallecidas.

Eso significa que al menos 1 257 personas han sido heridas y han tenido que recibir tratamiento médico en centros hospitalarios.

"Larga vida a los trabajadores de la salud del país que cumplen su servicio sin descanso", agregó el ministro de Salud.

Tres impactos de misiles en edificios residenciales en el último ataque de Irán a Israel

Este domingo, Irán lanzó la séptima y octava oleada de misiles sobre territorio israelí, lo que causó impactos en tres edificios, hasta el momento. Dos en el norte del país y uno en el sur, sin conocerse la dimensión de los daños, según informó el cuerpo de bomberos.

"Se reportan daños directos en dos edificios residenciales en el Distrito Costero (noroeste). Además, se informa de daños directos en un edificio residencial en el distrito sur", informaron. Además, difundieron un video que muestra un aparatoso incendio en la ciudad costera israelí de Haifa, ya atacada ayer en otra andanada de misiles iraníes.

Cabe resaltar que Haifa es la tercera ciudad más importante de Israel, con infraestructura energética y una refinería de petróleo. Los primeros ataques iraníes se concentraron mayoritariamente sobre el centro de Tel Aviv, pero desde la noche del sábado la ciudad norteña se ha convertido también en un objetivo habitual. Anoche, el impacto de un misil mató a cuatro mujeres de 47, 45, 20 y 15 años en la ciudad árabe de Tamra, al este de dicha metropoli.

Según cifras del servicio de emergencias nacional hebreo Magen David Adom, los lanzamientos de misiles iraníes han causado 13 muertos, la gran mayoría civiles.

¿Cuáles serían los próximos escenarios si continúan las agresiones mutuas?

Gabriel Ben Tasgal, periodista especializado en Medio Oriente, en diálogo con RPP, consideró que el conflicto Israel-Irán lleva consigo dos escenarios paralelos.

"Por un lado, continúan los ataques de Israel, no solamente contra centrales nucleares iraníes y contra los líderes militares de la Guardia Revolucionaria y del Ejército, sino comenzó también una serie de ataques contra objetivos del gobierno de Teherán. Y mientras eso ocurre, al menos, 250 misiles balísticos han sido disparados contra Israel en las últimas horas. Una andanada de misiles ya provocó 13 muertos, porque por más que el sistema flecha, derriba más del 90 % de los misiles disparados, algunos superan la barrera de protección y son los que han hecho muchos daños en algunos edificios. Estamos hablando de misiles que a veces cargan 500 kilos de explosivos y que son disparados adrede contra población civil desde Irán", explicó.

"[Irán] ha disparado contra población civil adrede, como en Tel Aviv, pero también han intentado disparar contra el norte, donde hay infraestructuras energéticas. Y de hecho han pegado en una destiladora, en una fábrica. Esas fueron las dos intenciones por el momento. En el pasado Irán también disparó misiles, pero disparaba hacia zonas menos pobladas para dar un margen de maniobra de que no querían escalar. Ahora ya me parece que están todos vendidos en el sentido de que ya hay una guerra abierta entre Israel e Irán", agregó.

¿Cuál podría ser el escenario próximo del conflicto? ¿Podría escalar? Ben Tasgal consideró que el primer escenario es que "algún país regional se meta, por ejemplo, Pakistán, que dijo que, como país con bombas nucleares, se solidarizan con Irán y que ayudarían".

"Pero a los pocos minutos dijeron que no iban a ayudar militarmente, que todo era retórico. Entonces yo no veo grandes posibilidades en algún país del Medio Oriente, porque la gran mayoría de países del Medio Oriente aplauden en silencio lo que está haciendo Israel. Ten en cuenta que el 15 % del islam es chiíta, e Irán es el líder de ese mundo chiíta. En cambio, el mundo sunita, que tiene mucha preocupación por un Irán nuclear, festeja que alguien le ponga, le quite esa capacidad. Entonces Arabia Saudita festeja, Emiratos Árabes Unidos festeja", indicó.

"El segundo escenario es si hay posibilidades de que una potencia internacional forme parte del conflicto. Desde el punto de vista iraní, el único que puede salir al rescate es Rusia. Y Rusia tiene una especie de acuerdo con Israel, en donde Israel no le da a Ucrania armamento de gran calidad y a cambio Rusia tiene buena relación. Entonces, este tipo de acuerdo se mantiene. Yo personalmente no creo que Rusia se juegue en momentos que tiene problemas en Ucrania para defender a los ayatolas. No lo veo", añadió.

El especialista consideró que habría un tercer escenario que incluye acciones militares de Estados Unidos.

"Otro escenario es que Estados Unidos sí se meta en el combate y tiene que ver con si Irán comete el error de atacar algún tipo de objetivo norteamericano que ya lo amenazó. Si eso ocurre, entonces probablemente Irán no solamente va a tener que soportar la aviación israelí, que hoy en día actúa libremente sobre el suelo iraní, sino que también va a sumar los golpes de Estados Unidos", puntualizó.