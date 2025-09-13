Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 14 de agosto | (Exaltación de la Cruz) - "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él"
EP 1078 • 11:42
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

El Ejército israelí ocupa la casa del cineasta palestino Basel Adra, ganador de un Oscar por el documental 'No other Land'

El cineasta Basel Adra interviene durante el acto internacional '¡Stop genocidio! Palestina libre', en los jardines del Templo de Debod, a 23 de junio de 2025, en Madrid (España).
El cineasta Basel Adra interviene durante el acto internacional '¡Stop genocidio! Palestina libre', en los jardines del Templo de Debod, a 23 de junio de 2025, en Madrid (España). | Fuente: Alejandro Martínez Vélez / Europa Press
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Según Yuval Abraham, uno de los codirectores del largometraje, los soldados de Israel han allanado la vivienda de Basel Adra y lo están buscando, pues se encuentra en paradero desconocido.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ejército israelí ocupó este sábado la vivienda del cineasta palestino Basel Adra, ganador de un Oscar por el documental 'No other Land', después de que grupos de colonos atacaran la aldea en la que se encuentra, Al Tuwani, en el sur de Cisjordania ocupada, según informó a EFE uno de los codirectores del largometraje.

"Tengo mucho miedo por Basel ahora mismo. Porque lo que ocurre una y otra vez es que los colonos atacan las aldeas palestinas, y luego llegan los soldados y atacan a los palestinos", dijo a EFE el codirector israelí Yuval Abraham, que aseguró que algunos familiares de Adra fueron golpeados por colonos.

Los equipos de emergencias de la Media Luna Roja confirmaron en un comunicado haber tratado a tres palestinos heridos durante el asalto de colonos. Dos de ellos han sido traslados a un hospital.

Según Abraham, los soldados han allanado la vivienda de Adra y lo están buscando, pues se encuentra en paradero desconocido.
Preguntado por EFE, el Ejército israelí no ha hecho ningún comentario al respecto

Los ataques violentos de colonos de Israel

El pasado 28 de julio, en uno de estos ataques, el activista y colaborador en la película Odeh Hadalin fue asesinado por el disparo de un colono en Masafer Yatta.

El colono, Yinon Levi, había sido sancionado por la Unión Europea y Estados Unidos en 2024 por sus repetidos ataques violentos contra palestinos.

Desde el inicio de la ofensiva militar contra Gaza en octubre de 2023, los ataques violentos de colonos en Cisjordania ocupada se han incrementado, con un repunte también en Masafer Yatta, el conjunto de aldeas palestinas que sirve de escenario a ‘No Other Land’.

El documental abarca cinco años de grabaciones (2019-2023) en la aldea de Basel Adra, que muestran las demoliciones de viviendas, escuelas, pozos de agua y carreteras por parte del Ejército israelí y la expulsión forzosa de los palestinos.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Israel Genocidio en Gaza Palestina

Más sobre Medio Oriente

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA