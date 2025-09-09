Últimas Noticias
Israel atacó en Qatar a una delegación negociadora de Hamás que buscaba el alto al fuego

La confirmación del ataque fue realizada por Israel y Qatar, luego de que se escucharan explosiones en Doha.
La confirmación del ataque fue realizada por Israel y Qatar, luego de que se escucharan explosiones en Doha.
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El Ejército de Israel anunció un “ataque preciso contra el liderazgo sénior” del grupo islamista palestino Hamás. Desde Qatar calificaron de “cobarde” el ataque y anunciaron una investigación.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Israel atacó este martes una delegación negociadora del grupo islamista palestino Hamás en la ciudad de Doha, en Qatar. Dicho grupo estaba reunido para discutir la propuesta estadounidense de alto al fuego en la Franja de Gaza.

El portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Majed al Ansari, confirmó el ataque israelí a "varios miembros de la oficina política del movimiento Hamás en Doha" y anunció que se ha lanzado una investigación "al más alto nivel" sobre este "cobarde ataque".

Al respecto, desde el Ejército de Israel anunciaron un “ataque preciso contra el liderazgo sénior” del grupo islamista palestino Hamás, sin ofrecer más detalles sobre el lugar del ataque.

"Durante años, estos miembros del liderazgo de Hamás han dirigido las operaciones del grupo terrorista, son directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre y han estado orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel", aseguraron las fuerzas israelíes en su mensaje.

Propuesta de alto al fuego

Este ataque ocurre en pleno impulso a las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza por parte de Estados Unidos.

Este martes, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, bajo las condiciones de que se libere a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas.

Hasta ahora, la delegación negociadora de los islamistas ha estado dirigida por Khalil al Hayya, miembro del buró político del grupo que tiene su base en Qatar.

En los últimos días, Hamás, que quiere un acuerdo con garantías de que Israel pondrá fin a su ofensiva, ha afirmado que "está abierto a cualquier idea o propuesta que permita lograr un alto el fuego integral" y la "retirada completa" de las fuerzas israelíes de Gaza.

