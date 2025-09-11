Israel bombardea uno de los mayores núcleos de refugiados de la ciudad de Gaza

El campamento de refugiados de Al Shati acoge desde hace meses a miles de gazatíes que huyen de los bombardeos del Ejército israelí contra la capital, especialmente tras intensificarse los ataques en la nueva ofensiva de Israel en la ciudad.

El Ejército israelí bombardeó este jueves al menos diez edificios del campamento de refugiados de Al Shati, uno de los mayores núcleos de desplazados en las playas de la ciudad de Gaza, atestiguó EFE en la capital de la Franja.



Los edificios bombardeados están además rodeados de tiendas de campaña de los desplazados, tanto procedentes del este de la ciudad de Gaza como de otras áreas del norte de la Franja, que buscan refugio en el área.



Las estimaciones de la ONU sitúan en la ciudad de Gaza a en torno a un millón de personas, la mayoría hacinadas en las tiendas de campaña junto a la costa. Desde que Israel aprobó intensificar su ofensiva en la capital de la Franja, sus autoridades estiman que más de 100.000 personas han abandonado la ciudad, si bien las Naciones Unidas rebajaron el pasado domingo la cifra hacia unas 40.000.



Los residentes en el área de Al Shati recibieron órdenes de evacuación forzosa del Ejército israelí, si bien quienes abandonaron el área no tienen otro lugar a donde ir.



Los ataques también se intensificaron en otros barrios occidentales de la capital gazatí como Al Mukhabarat y Al Nasr, que albergan también numerosos refugiados.



32 personas han muerto por ataques del Ejército israelí

Este jueves, las fuerzas armadas israelíes bombardearon también dos panaderías, un almacén, un centro de distribución y tres centros de salud en Al Nasr.



Al menos 32 personas han muerto a causa de los ataques del Ejército israelí contra la ciudad de Gaza a lo largo de este jueves, según un recuento de fallecidos recopilado en las morgues de los hospitales por informadores gazatíes y compartido en una plataforma conjunta. En total, unas 46 personas han perdido la vida en toda Gaza en lo que va de jueves.



Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican como un genocidio la campaña militar de Israel contra la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto más de 64.000 personas, entre ellas más de 18.000 menores.